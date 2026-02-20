¿Cómo aprovechar los CDT en 2026? Consejos de un experto en Echemos Cuentas

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Las proyecciones del mercado apuntan a que la inflación y las tasas de interés seguirán subiendo este año en Colombia. A finales de enero, la junta directiva del Banco de la República decidió subir las tasas en 100 puntos básicos, hasta 10,25 %.

Esta semana, en Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, hablamos con Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, sobre las oportunidades que se presentan en este escenario. En este artículo le contamos algunas claves de la conversación. Puede verla completa aquí:

La inflación implica que el dinero alcanzará para menos. El aumento de las tasas de interés se traduce en un crédito más caro, con consecuencias para quienes necesitan endeudarse este año o tienen deudas a tasa variable, por ejemplo, indexadas al IBR o a la DTF.

Pero no todo son pérdidas para los hogares: el nuevo escenario macroeconómico trae oportunidades. “Si tiene ahorros, este es un buen momento para ponerlos a rentar a tasas de interés más altas”, dijo Ballén.

📌 Cuando suben las tasas de interés, también suben las rentabilidades de instrumentos como los CDT (Certificado de Depósito a Término). Con este producto financiero, usted entrega su dinero por un periodo de tiempo determinado y recibe una rentabilidad pactada desde el inicio.

La pregunta clave antes de invertir

Antes de preguntarse en qué invertir, debe tener claro qué busca con esa inversión.

▶️ Si quiere preservar el capital, “proteger” el dinero de la inflación, los CDT son una buena opción. Estos instrumentos serán más rentables este año y le pueden ayudar a “cubrir” el aumento del costo de vida.

▶️ Si quiere aumentar su capital, hacerlo crecer en el tiempo, debe buscar alternativas de mayor riesgo, con activos de mediano y largo plazo, como acciones, fondos inmobiliarios o activos en el exterior.

Recomendaciones para los CDT

📌 Como las tasas de interés podrían seguir subiendo, lo ideal es invertir en CDT de corto plazo, a 30 o 90 días.

¿Por qué? Porque se espera que las tasas sigan subiendo, entonces, en el momento en el que se venza el CDT, usted podrá reinvertir a unas mejores tasas.

📌 Cuando las señales indiquen que las tasas de interés dejarán de subir (cuando se controle la inflación y las expectativas del mercado apunten a que ya no habrá más alzas), puede optar por CDT de mayor plazo (por uno, dos o tres años) para “asegurar” esa rentabilidad por más tiempo.

Fondos de inversión colectiva

Ballén explicó que hay fondos de inversión colectiva que invierten en CDT, con una ventaja: la diversificación.

Para quienes no cuentan con grandes sumas de dinero, esta puede ser una buena opción para acceder a una cartera diversificada.

“Invierten en CDT que están indexados, que pagan la rentabilidad atada a la inflación. Así la inflación se vuelve una amiga: si sube, el rendimiento también”, dijo Ballén.

¿Y las “cajitas de ahorro” de bancos y neobancos?

“Son prácticamente como una cuenta de ahorros. Es de lo más conservador que hay y por esa característica es de lo que menos rentabilidad ofrece”, explicó Ballén.

El experto señaló que este instrumento sirve para tener liquidez, para poder acceder fácilmente a ese dinero cuando lo necesite, pero no ofrece la mejor rentabilidad del mercado.

“Se usan cuando es dinero que espera gastar rápido, pero si tiene un nivel de ahorro más grande, puede usar otros instrumentos”, dijo Ballén.

Tres recomendaciones para 2026

Tener un presupuesto claro en el que incluya todos los ingresos y gastos. Si gasta más de lo que gana, haga ajustes. Ahorre e invierta si cuenta con la capacidad de hacerlo. Este año las tasas más altas pueden favorecer la rentabilidad de sus ahorros. Ser prudente con el endeudamiento, tenga en cuenta que las tasas de interés están subiendo. En especial, ojo con las tarjetas de crédito.

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada jueves, a las 3:00 de la tarde, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

Aquí puede ver la lista de reproducción de YouTube. También está en Spotify.

¿Tiene alguna pregunta o recomendación?

Puede escribir a: kquintero@elespectador.com o slarotta@elespectador.com

