Cómo blockchain podría mejorar la ayuda humanitaria después de un terremoto

Esta tecnología funciona como un libro de registros digital compartido: la información se agrupa en bloques…

Un análisis hecho por el abogado y magíster en Derecho, René Valbuena Cure, señala que, ante este tipo de escenarios, el blockchain puede ser una buena alternativa.

Ante un evento de gran afectación humanitaria, como un terremoto, no siempre las herramientas disponibles resultan suficientes. La estabilidad de los sistemas, la trazabilidad y las barreras transnacionales muchas se convierten en trabas para que las ayudas puedan llegar.

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Esta tecnología funciona como un libro de registros digital compartido: la información se agrupa en bloques (de allí su nombre que, traducido al español es ‘cadena de bloques’) que se enlazan entre sí y se almacenan en una red de computadores. Cada nuevo bloque debe ser validado por la red antes de incorporarse, y una vez registrado, modificarlo resulta muy difícil porque cualquier cambio rompería la conexión con los bloques posteriores.

Esto hace que esta tecnología genera una alta confianza entre sus usuarios. Tanto así que es la plataforma mediante la cual opera el Bitcoin y otras criptomonedas. De allí que, ante este tipo de emergencias, su uso puede resultar atractivo en materia de trazabilidad y operaciones internacionales.

“En Venezuela, ante las dificultades logísticas y financieras, el ecosistema cripto reaccionó con rapidez. Binance Charity anunció un programa de ayuda por USD 3 millones en USDT destinado a usuarios identificados en las regiones afectadas, además de eliminar temporalmente las comisiones de sus servicios P2P y Binance Pay para facilitar el envío de recursos”, explicó el abogado.

De forma paralela, las universidades, organizaciones comunitarias y fundaciones impulsaron campañas que habilitaron donaciones en Bitcoin, USDT, USDC y otras criptomonedas. Algunas de estas iniciativas utilizaron billeteras públicas que permitían verificar en blockchain cada aporte recibido y cada desembolso realizado, aportando un nivel de transparencia poco habitual en situaciones de desastre.

Para el caso colombiano el escenario fue distinto, ya que principalmente se movilizaron recursos mediante mecanismos tradicionales, como los que operan la Cruz Roja, los bancos de alimentos y las organizaciones internacionales como Direct Relief y World Central Kitchen.

“Aunque algunas entidades receptoras de donaciones aceptan aportes en criptoactivos, la participación del ecosistema blockchain en la respuesta inicial fue mucho más limitada que la observada en Venezuela”, explica.

Para el profesional, otra de las bondades que tendría el blockchain en estos escenarios reside en la residir en la gestión de información crítica, incluso más allá de lo económico. Una de las aplicaciones más prometedoras es la creación de registros descentralizados de víctimas, desaparecidos y personas rescatadas.

“En las primeras horas tras un desastre suelen coexistir múltiples bases de datos dispersas entre hospitales, organismos de rescate y autoridades locales. Un sistema blockchain permitiría consolidar esa información en un registro único, actualizado y verificable”, detalla.

También podría usarse para la implementación de identidades digitales de emergencia, ya que muchas víctimas pierden documentos, teléfonos y pertenencias durante los terremotos. Mediante registros biométricos y certificados digitales protegidos criptográficamente, los hospitales y organismos humanitarios podrían identificar personas y coordinar mejor la atención médica.

“Incluso se plantean modelos más innovadores, como la emisión de “tokens humanitarios”, canjeables únicamente por alimentos, medicinas o suministros básicos. De esta manera, las ayudas llegarían directamente a las familias afectadas sin depender completamente de intermediarios financieros o burocráticos”, concluye.