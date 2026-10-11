La fecha fue anunciada por la CNSC y la Fundación Universitaria del Área Andina, encargada de esta fase del proceso de selección. Los resultados corresponden a la revisión de los…

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) publicará el miércoles 14 de octubre de 2026 los resultados de la Verificación de Requisitos Mínimos (VRM) del concurso DIAN 2676. Los aspirantes podrán consultar si fueron admitidos o no admitidos en la plataforma SIMO. Quienes no superen esta etapa tendrán plazo para presentar reclamaciones el 15 y el 16 de octubre.

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¿Cómo consultar los resultados del Concurso de la DIAN 2026? Esta es la fecha de publicación

La fecha fue anunciada por la CNSC y la Fundación Universitaria del Área Andina, encargada de esta fase del proceso de selección. Los resultados corresponden a la revisión de los requisitos exigidos para los empleos ofertados, por lo que no deben confundirse con los puntajes de las pruebas escritas.

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¿Cómo consultar los resultados del concurso DIAN 2676?

Los aspirantes podrán revisar el resultado siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entrar al enlace de SIMO, el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Iniciar sesión con el usuario y la contraseña registrados en la plataforma. Consultar el resultado de la Verificación de Requisitos Mínimos, que aparecerá como admitido o no admitido.

También es posible acceder a la información y los avisos de la convocatoria desde la página oficial del proceso DIAN 2676.

¿Qué revisa la Verificación de Requisitos Mínimos?

Esta etapa comprueba si cada aspirante cumple las condiciones obligatorias para el empleo al que se inscribió. La revisión puede incluir los requisitos de formación académica, experiencia y demás condiciones establecidas en las reglas de la convocatoria.

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La CNSC advierte que la Verificación de Requisitos Mínimos no es una prueba ni un instrumento de selección. Es una condición obligatoria: quien no la cumpla puede quedar fuera del proceso, incluso si la convocatoria continúa con otras etapas.

Por eso, el resultado no debe interpretarse como una calificación de conocimientos ni como una posición en una lista de elegibles.

¿Qué hacer si el resultado es no admitido?

Los aspirantes que aparezcan como no admitidos podrán presentar una reclamación a través de SIMO. De acuerdo con el aviso de la CNSC, el plazo comenzará a las 00:00 del jueves 15 de octubre y terminará a las 23:59 del viernes 16 de octubre de 2026.

Las reclamaciones deben presentarse exclusivamente por ese medio y dentro del período establecido. La Fundación Universitaria del Área Andina será la encargada de resolverlas a través de la misma plataforma.

Antes de presentar una reclamación, conviene revisar el motivo de la no admisión y contrastarlo con los requisitos del empleo y los documentos aportados durante la inscripción. La reclamación debe explicar por qué se considera que la decisión debe revisarse y apoyarse en la información pertinente.

La CNSC publicó estos plazos en el aviso oficial de resultados de la VRM.

¿Estos son los resultados de las pruebas escritas?

No. Los resultados anunciados para el 14 de octubre corresponden únicamente a la Verificación de Requisitos Mínimos. La fecha no debe confundirse con la publicación de resultados de las pruebas escritas, que corresponde a otra etapa del concurso.

El proceso DIAN 2676 busca proveer empleos de la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La convocatoria contempla modalidades de ingreso y ascenso, y sus distintas fases se rigen por los acuerdos y anexos publicados por la CNSC.

Los aspirantes deben consultar los avisos oficiales para conocer las novedades de su proceso y revisar las fechas aplicables a cada etapa. En este caso, la fecha anunciada para la publicación de la VRM es el 14 de octubre, mientras que el plazo de reclamación para quienes no sean admitidos estará abierto durante los dos días siguientes.

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