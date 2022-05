¿Cómo el bloqueo a la agricultura ucraniana amenaza la alimentación global?

Ciudad ucraniana de Odesa el 10 de mayo de 2022 tras sufrir ataque de misiles rusos. Foto: Oleksandr GIMANOV / AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió ayuda a la comunidad internacional para frenar el bloqueo ruso de los puertos del país, teniendo en cuenta que suspender el envío de trigo puede generar una crisis alimentaria mundial.

Zelenski, tras el impacto en el puerto de Odesa, dijo que es la primera vez en décadas que no hay un movimiento habitual de la flota mercante. Además, advirtió que sin las exportaciones agrícolas de Ucrania, decenas de países “están al borde de la escasez de alimentos”, una situación que con el tiempo puede empeorar.

De hecho, la guerra ha golpeado las enormes exportaciones de trigo y otros cereales, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) esto ha contribuido a que los precios de los alimentos alcancen globalmente un máximo histórico desde 1990.

Las preocupantes consecuencias del bloqueo de los puertos también fueron advertidas por la Unión Ucraniana de Industriales y Empresarios (USPP). La organización pidió el 3 de mayo ayuda de organizaciones internacionales para crear un corredor que permita la exportación del grano bloqueado en los puertos por la guerra. Según USPP, para esa fecha había 4,5 millones de toneladas de grano estancadas en los puertos ucranianos a causa de la invasión rusa.

Por ello, las exportaciones se están realizando exclusivamente por vía terrestre a través de las conexiones por carretera y ferrocarril hacia el oeste del país, pero así sólo se pueden transportar un millón de toneladas al mes.

Antes de la guerra, las exportaciones por barco anuales sumaban 160 millones de toneladas y el complejo agroindustrial ucraniano suministraba alimentos a 400 millones de personas. “La guerra de Rusia contra Ucrania ha trastornado la estabilidad alimentaria en el mundo y ha puesto a las regiones más vulnerables en riego de sufrir hambrunas”, señaló la organización.

Hace una semana, la USPP solicitó al Gobierno pedir ayuda de otros estados y de organizaciones internacionales para de forma conjunta crear un corredor marítimo para exportar el grano que estaba bloqueado en puertos como los de Odesa y Nikolaev.

“Está claro que es una tarea difícil, pero al menos debemos comenzar consultas con la ONU y con países aliados. Es un área de interés común”, destacó el comunicado. En su momento, el presidente de la USPP, Anatoly Kinakh, señaló además que existen acuerdos con Alemania y con Lituania para crear un puente de grano empleando para ello los ferrocarriles europeos y una red de terminales. “Esto multiplicará por cinco la capacidad de exportación, pero la cifra anual seguirá siendo 65 o 70 millones, la mitad que las exportaciones por mar,” dijo Kinakh.

Las cifras ya preocupan

El rendimiento de la próxima cosecha de trigo en Ucrania podría ser un 35 % menor a la de 2021 debido a la invasión rusa, así lo muestran imágenes satelitales analizadas por la empresa de geolocalización Kayrros.

El conflicto perturbó gravemente la temporada de siembra, que está en curso, y obligó a los agricultores a trabajar bajo las bombas con dificultades para encontrar combustible. A la altura de los satélites la diferencia ya es visible, lo que corrobora las predicciones de los analistas. Las imágenes fueron grabadas entre el 14 y el 22 de abril, poco menos de dos meses después de que Rusia iniciara la invasión del país, por el satélite Terra de la NASA, y luego analizadas por Kayrros.

El especialista en imágenes satelitales y geolocalización del medio ambiente se basó en el método “índice de vegetación por diferencia normalizada”, un análisis infrarrojo de precisión que permite evaluar el estado de las plantas y predecir así la producción de cereales. Según las estimaciones, Ucrania tendría capacidad para producir 21 millones de toneladas de trigo en 2022, 12 millones menos que en 2021; respecto a la media de los últimos cinco años, el rendimiento de las cosechas sería un 23 % menor.

Siete de cada diez hectáreas de Ucrania son parcelas agrarias, plantadas sobre todo con maíz, cereales y girasoles que sirven de alimento al mundo. Con el país en guerra y las dificultades de exportación, la crisis ucraniana amenaza con llevar el hambre fuera de sus fronteras, según explica Pierre Vauthier, responsable de la FAO en Ucrania.

Vauthier señala que la situación está en constante cambio y que hay enormes diferencias entre las distintas partes del país. En el territorio más alejado del frente y más cercano a Polonia apenas ha habido diferencia con respecto al año anterior, pero en el sur y en el este los problemas son alarmantes: hay quien ni siquiera puede recolectar porque su cosecha quedó bajo los bombardeos o quien no lo hace porque igualmente no podrá dar salida a la producción.

En el país, según dice Pierre Vauthier, al menos el 20 % de las producciones plantadas no podrán ser recolectadas. “En Lugansk y Donetsk la situación es muy oscura porque la gente no puede trabajar la tierra. En otras zonas como Odesa, los agricultores tienen que almacenar la producción y están tratando de buscar alternativas. Si la situación de la guerra no mejora, las consecuencias serán muy dañinas para todo el mundo”, explica.

Muchos países dependen de Ucrania, en Europa, pero sobre todo en África y también en Asia, por la falta de cereales. De ahí que la FAO pide que se mantenga el mercado abierto, mientras trabaja para incentivar otras zonas de producción en el mundo, aunque ese objetivo es a largo plazo y no se logra en dos días.

“Hay otros países incrementando la producción propia, pero las adaptaciones cuestan tiempo. El precio de los productos se va a incrementar”, señala Pierre Vauthier.

La exportación preocupa, y mucho. El representante de la FAO pide que se mantenga el mercado abierto, “no bloquearlo, porque hacerlo tendrá consecuencias drásticas”.

Interstarch LLC es una empresa dedicada al procesamiento de maíz y trigo ubicada en Nipro, una ciudad al sur del país cercana a la zona disputada por Rusia. Antes de la guerra, Interstarch, como otras empresas similares, exportaba sus productos desde los puertos marítimos ucranianos, bien conectados para su salida hacia África. Ahora el viaje es terrestre y los camiones con las mercancías tienen que cruzar de punta a punta el país más grande de Europa.

“No veo buenas perspectivas. Rusia quiere cortar el acceso de Ucrania a sus puertos marítimos. Si tenemos que llevar las mercancías primero por tierra vía Polonia o Bulgaria, se pierden volúmenes y crecen los gastos”, explica Tetiana Zykova, representante de ventas de la empresa.

Los costes de transporte han aumentado y asegura la empresa de procesado de alimentos que los transportistas polacos están encareciendo los precios. “Hay dificultades, un montón de mercadería bloqueada”, explica por su parte la encargada de ventas.

Tetiana Zykova añade que, aún en el hipotético caso de que la exportación por los puertos fuese posible porque quedasen “libres”, se tardaría en poderlos utilizar de nuevo porque “hay que limpiar primero las minas”.

Esta encargada de ventas explica además que “hay un montón de mercadería agraria que todavía está bloqueada en los puertos, con pequeñas posibilidades de sacarla, y el resultado es que están también sufriendo los productores europeos que tenían los contratos firmados”.

Más abajo, en el Donbás, ni siquiera se puede cultivar la tierra. Pierre Vauthier dice que no solo es por los bombardeos: no tienen acceso al mercado. Entre los programas de ayuda de la FAO hay uno específico para apoyar a los pequeños campesinos que autoproducen su comida para que tengan acceso a las semillas y al autoabastecimiento.

La cosecha, según alerta la FAO, está en riesgo en las zonas de guerra. En cambio, en los alrededores de Nipro, dice la trabajadora de Interstarch LLC que “la materia prima, el maíz, es posible comprarla a precios bajos. Pienso que es por la imposibilidad de la exportación”, dice, y añade que también es difícil importar los productos que las empresas necesitan para procesar los productos.

El responsable de la FAO en Ucrania dice que otro gran problema se da en los ganaderos: “ordeñan la leche pero no pueden venderla, la leche se tira y hay que ayudarles también con la alimentación de los animales”, explica Vauthier.

