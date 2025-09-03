¿Cómo está el peso colombiano en el mercado cambiario?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

El Informe Mensual de Mercado Cambiario, elaborado por Bancolombia, explica que durante agosto el peso colombiano se mantuvo en una posición favorable del 3,9 % frente al dólar, impulsado principalmente por la debilidad del dólar a nivel global como consecuencia de las medidas arancelarias y la incertidumbre sobre la estabilidad de la moneda.

En el plano internacional, el índice DXY, que mide el valor del dólar frente a otras monedas, bajó 2,2 %, tras señales de una postura más flexible del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

En Colombia, la expectativa sobre una posible monetización de recursos por parte del Ministerio de Hacienda mantuvo al peso cerca de los 4.000 pesos por dólar. El tipo de cambio durante agosto fluctuó entre $3.993 y $4.145, cerrando en $4.015,92, un nivel 165 pesos menor al cierre de junio. Según el informe, la volatilidad diaria se redujo, reflejando menor incertidumbre respecto a las operaciones de financiamiento del gobierno.

En cuanto a las finanzas públicas, según lo que indica el informe, el Ministerio de Hacienda realizó en agosto una recompra de bonos en dólares por casi $3.000 millones, generando ahorros importantes en intereses para 2025 y 2026.

La presentación de este lunes, por parte del gobierno sobre una reforma tributaria para recaudar 26,3 billones de pesos y la discusión del presupuesto nacional para 2026, son factores que podrían generar variaciones en el tipo de cambio, según Bancolombia. Además, se explica que Para septiembre, se espera que el dólar se negocie entre $3.950 y $4.130, condicionado por la evolución del dólar global, la política monetaria y las finanzas nacionales.

En el mercado de materias primas, el precio del petróleo bajó durante agosto por expectativas de menor demanda y posible paz entre Rusia y Ucrania, cerrando en US$68,1 el barril Brent. En contraste, el oro subió y alcanzó un récord histórico, beneficiándose de la debilidad del dólar y las expectativas de recortes en las tasas de interés.

¿Cómo está la situación a nivel global?

En cuanto al resto del mundo, el mercado anticipa un probable recorte en la tasa de interés de la Reserva Federal en la reunión de septiembre, lo que ha debilitado al dólar y favorecido al peso colombiano. Además, factores como las tensiones políticas en Estados Unidos y dudas sobre la independencia de la Fed han contribuido a esta dinámica, afirma Bancolombia.

En resumidas cuentas, agosto fue un mes favorable para el peso colombiano, pero se mantienen riesgos por la reforma tributaria y el presupuesto nacional, conforme al Informe Mensual de Mercado Cambiario de Bancolombia.

