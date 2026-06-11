¿Cómo evitar ser víctima de fraude? La Superfinanciera lanzó esta guía

Realice pagos solamente desde canales oficiales. Foto: Getty Images - Getty Images

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El nuevo sitio web de la Superfinanciera incluye contenidos de fácil comprensión para que los consumidores sepan identificar a los delincuentes y ciberdelincuentes, en especial en fechas de pago de salarios o primas.

En el sitio “Protégete de los fraudes” hay tres pestañas: “Así operan los delincuentes”, “Consejos para evitar ser víctima” y “¿Qué hacer si eres víctima?"

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En “Así operan los delincuentes”, los consumidores financieros podrán aprender sobre modalidades que suenan complejas, pero que son cada vez más frecuentes, como:

Phishing: consiste en el envío de correos electrónicos que parecen provenir de una entidad financiera. Los delincuentes buscan que las personas den clic en enlaces o archivos falsos y entreguen sus datos personales. Por ejemplo, explicó la Superfinanciera, alguien puede recibir un correo que le pide “actualizar sus datos” o “evitar el bloqueo de su cuenta”.

Smishing: comienza con un mensaje de texto que parece venir de una empresa o servicio conocido. Los delincuentes invitan a hacer clic en un enlace o responder para “verificar” información. Su objetivo es que las personas entreguen sus datos o que, sin darse cuenta, instalen un programa malicioso en su celular.

Vishing: arranca con una llamada o mensaje de voz que parece provenir de una entidad reconocida. La intención es ganar su confianza para obtener información personal o hacer transacciones a su nombre.

También se explican otras formas delictivas, que pueden incluso trascender el mundo cibernético, como la suplantación de identidad, el “fraude amigable” y el cambiazo, este último es común en cajeros y puntos de pago.

En “Consejos para evitar ser víctima” los usuarios encuentran recomendaciones para protegerse. Por ejemplo, evite dar clic en enlaces provenientes de correos electrónicos, mensajes de texto o chats de mensajería instantánea, redes sociales o aplicaciones que resulten sospechosas.

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Si ya fue víctima, en el último micrositio encuentra información sobre la manera de reportar los fraudes y de las herramientas legales que puede utilizar para solucionar la situación, incluyendo enlaces a los sitios web de las autoridades competentes para que denuncie.

Si fue víctima de fraude, puede presentar su denuncia ante la Policía Nacional (CAI Virtual) o la Fiscalía General de la Nación.

Con el inicio del Mundial, el llamado de la Superfinanciera es a realizar las compras solo en sitios oficiales.

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