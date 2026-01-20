Logo El Espectador
¿Cómo fueron los costos del transporte de carga en 2025?

Estos son los rubros qué más encarece el traslado de bienes en el país y los corredores con índices más altos.

Redacción Economía
21 de enero de 2026 - 02:45 a. m.
Vía Bogotá-Villavicencio. Imagen de referencia.
Vía Bogotá-Villavicencio. Imagen de referencia.
Foto: Cristian Garavito
Los alimentos, la ropa, el combustible y toda clase de bienes se mueven por las carreteras del país. Pero ¿qué tanto suben los costos del transporte y qué elementos presionan la inflación?

El Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), permite medir las variaciones promedio de precios de un conjunto representativo de bienes y servicios necesarios, para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del transporte de carga por carretera en el país.

De acuerdo con la medición, en 2025 la variación anual fue de 4,39 % en comparación con diciembre 2024. Los grupos Combustibles (4,86 %) y Costos fijos y peajes (4,84 %) presentaron variación por encima del promedio nacional.

Por otra parte, los grupos, Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (3,98 %) e Insumos (0,94 %) presentaron variación por debajo del promedio nacional.

De todos los costos, el que tuvo más peso fue el de costos fijos y peajes, el cual sumó 2,25 puntos porcentuales.

¿Cuáles son las rutas con mayores costos?

Respecto a los corredores, algunos presentaron un índice mayor y en otros casos fue más bajo. Las rutas con el resultado más bajo para diciembre fueron Bogotá-Barranquilla y Bogotá-Yopal con un índice de 153,38.

Mientras que el valor mayor fue el que obtuvo la ruta de Bogotá-Villavicencio (155,57), seguida de Bogotá-Bucaramanga (155,44) y otros (155,06).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

