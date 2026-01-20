Así va la batalla entre Netflix y Paramount por el control de Warner Brothers

Imagen de referencia. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

La batalla entre Netflix y paramount por el control de Warner Brothers continúa.

El más reciente movimiento en el tablero llegó de la mano de Netflix, que aseguró un acuerdo para que su oferta de compra, por unos USD 80.000 millones, pueda materializarse en efectivo; anteriormente, una porción sería en dinero contante y sonante y la otra llegaría en acciones.

Acá vale recordar que pocos días después de la oferta inicial de Netflix, Paramount presentó una contrapropuesta por USD 108.400 en efectivo, que incluiría otros bienes del portafolio de...