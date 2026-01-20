Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Empresas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así va la batalla entre Netflix y Paramount por el control de Warner Brothers

Netflix modificó su oferta para la adquisición de los estudios de cine y televisión Warner Bros Discovery (WBD) por el mismo monto que había ofrecido anteriormente, pero totalmente en efectivo, con el ánimo de convencer a los accionistas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía, con información de agencias
21 de enero de 2026 - 01:15 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

La batalla entre Netflix y paramount por el control de Warner Brothers continúa.

El más reciente movimiento en el tablero llegó de la mano de Netflix, que aseguró un acuerdo para que su oferta de compra, por unos USD 80.000 millones, pueda materializarse en efectivo; anteriormente, una porción sería en dinero contante y sonante y la otra llegaría en acciones.

Vínculos relacionados

Trabajo sí hay: Eulen abrió 200 vacantes en Bogotá, Medellín y otras ciudades
Colombia analiza importar gas venezolano si EE.UU. alivia sanciones
El mundo viajó más que nunca en 2025 pese a los conflictos y las tensiones

Acá vale recordar que pocos días después de la oferta inicial de Netflix, Paramount presentó una contrapropuesta por USD 108.400 en efectivo, que incluiría otros bienes del portafolio de...

Por Redacción Economía, con información de agencias

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

PremiumEE

Netflix

Paramount

Warner Brothers

empresas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.