¿Cómo le fue a las exportaciones en octubre de 2025?

En octubre de 2025 las ventas externas del país fueron de USD 4.300,5 millones FOB y presentaron una disminución de 0,2 % en relación con octubre de 2024.

Esta disminución está relacionada con la caída del 19,0 % en las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas, de acuerdo con la información de exportaciones procesada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Así fueron las exportaciones por sector

En el décimo mes del año, como se mencionó, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas generaron USD 1.507,3 millones FOB y presentaron una caída de 19,0 % frente a octubre de 2024. Debido en especial a la disminución de las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-22,1 %) que aportó con 14,6 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo, según el DANE.

En cuanto al grupo de Manufacturas este representó USD 1.004,4 millones FOB y creció un 6,6 %, frente a octubre de 2024.

Debido a las mayores ventas externas de:

Maquinaria y equipo de transporte (24,7 %)

Productos químicos y productos conexos (5,1 %)

Para una contribución conjunta de 7,0 puntos porcentuales a la variación de la agrupación.

En cuanto a las exportaciones de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas estas fueron de USD 1.325,4 millones FOB y crecieron en un 32,2 %, comparado con octubre de 2024, gracias al aumento de las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no (65,3 %) y bananas (incluso plátanos) frescas o secas (66,4 %) que aportaron en conjunto con 27,4 puntos porcentuales.

Por último, el grupo de Otros sectores tuvo una disminución del 8,0 % con respecto al mismo mes del año anterior que se explicó fundamentalmente por la caída de las exportaciones de oro no monetario que aportó 8,6 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

¿A dónde exportó Colombia en octubre?

Para el mes de octubre, el principal destino de las exportaciones colombianas fue Estados Unidos con un 28,8 % de participación en el valor total FOB que se exportó durante el mes. Le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá, Canadá, India, China, Brasil y México.

Según el DANE, el aumento en las ventas a Panamá y Costa de Marfil aportó en conjunto 5,1 puntos porcentuales negativos a la variación total de las exportaciones (-0,2 %). “En contraste, las ventas externas a Canadá contribuyeron con 3,5 puntos porcentuales a la variación total”, indicó la institución.

La caída en las exportaciones a Panamá se explicó principalmente por las menores ventas externas de petróleo crudo (-36,3 %) y muebles de madera (-84,5 %) en comparación con octubre de 2024.

