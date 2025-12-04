Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

¿Cómo le fue a las exportaciones en octubre de 2025?

Las cifras arrojan una ligera disminución con respecto al mismo mes del año pasado, le explicamos cuál es la razón.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
04 de diciembre de 2025 - 04:03 p. m.
El principal destino de exportaciones en octubre fue Estados Unidos.
El principal destino de exportaciones en octubre fue Estados Unidos.
Foto: Archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En octubre de 2025 las ventas externas del país fueron de USD 4.300,5 millones FOB y presentaron una disminución de 0,2 % en relación con octubre de 2024.

Esta disminución está relacionada con la caída del 19,0 % en las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas, de acuerdo con la información de exportaciones procesada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Vínculos relacionados

Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 4 de diciembre
Unión Europea abre investigación a Meta por temas relacionados con la IA de WhatsApp
La reforma tributaria de Petro, herida de muerte en el Congreso

Así fueron las exportaciones por sector

En el décimo mes del año, como se mencionó, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas generaron USD 1.507,3 millones FOB y presentaron una caída de 19,0 % frente a octubre de 2024. Debido en especial a la disminución de las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-22,1 %) que aportó con 14,6 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo, según el DANE.

En cuanto al grupo de Manufacturas este representó USD 1.004,4 millones FOB y creció un 6,6 %, frente a octubre de 2024.

Debido a las mayores ventas externas de:

  • Maquinaria y equipo de transporte (24,7 %)
  • Productos químicos y productos conexos (5,1 %)

Para una contribución conjunta de 7,0 puntos porcentuales a la variación de la agrupación.

En cuanto a las exportaciones de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas estas fueron de USD 1.325,4 millones FOB y crecieron en un 32,2 %, comparado con octubre de 2024, gracias al aumento de las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no (65,3 %) y bananas (incluso plátanos) frescas o secas (66,4 %) que aportaron en conjunto con 27,4 puntos porcentuales.

Por último, el grupo de Otros sectores tuvo una disminución del 8,0 % con respecto al mismo mes del año anterior que se explicó fundamentalmente por la caída de las exportaciones de oro no monetario que aportó 8,6 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

¿A dónde exportó Colombia en octubre?

Para el mes de octubre, el principal destino de las exportaciones colombianas fue Estados Unidos con un 28,8 % de participación en el valor total FOB que se exportó durante el mes. Le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá, Canadá, India, China, Brasil y México.

Según el DANE, el aumento en las ventas a Panamá y Costa de Marfil aportó en conjunto 5,1 puntos porcentuales negativos a la variación total de las exportaciones (-0,2 %). “En contraste, las ventas externas a Canadá contribuyeron con 3,5 puntos porcentuales a la variación total”, indicó la institución.

La caída en las exportaciones a Panamá se explicó principalmente por las menores ventas externas de petróleo crudo (-36,3 %) y muebles de madera (-84,5 %) en comparación con octubre de 2024.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Exportaciones

DANE

Estados Unidos

Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.