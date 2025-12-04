Logo El Espectador
Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 4 de diciembre

Le contamos en cuánto abrió la moneda este jueves y cuáles son los factores que podrían afectarla.

Redacción Economía
04 de diciembre de 2025 - 01:40 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images
El dólar abrió la jornada este jueves 4 de diciembre en un valor de COP 3.762. Ubicándose en COP 45 por debajo del precio de apertura del día anterior.

Por su parte la Tasa Representativa del Mercado fijada por la Superintendencia Financiera (TRM) se ubica en COP 3.780,80.

En casas de cambio la moneda se cotiza para compra en COP 3.667 y para venta en COP 3.853.

Factores que pueden afectar al dólar

Valeria Álvarez, líder de estrategia en Itaú Colombia, prevé que esta semana el dólar se siga moviendo entre los COP 3.720 y los COP 3.850.

“La volatilidad se ha incrementado mucho porque, desde el frente internacional, se espera que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas. En Colombia, por el contrario, las expectativas son a que suba la tasa del Banrep, el mercado sigue incorporándose, algunos analistas han previsto que sí habrá un aumento, todo eso hará que se dirija el movimiento de la moneda la próxima semana”, concluye.

Finalmente, las previsiones de Michael Smith Ortegon Salazar, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, apuntan a que el dólar suba, incluso llegando a los COP 3.900. Para este analista, es probable que incluso el billete verde encuentre en ese rango un nuevo punto de equilibrio.

“Factores externos como la caída del petróleo o mayor aversión al riesgo podrían impulsarlo hacia COP 3.900 – COP 3.920. Si, por el contrario, el entorno global muestra estabilidad o mejora en los precios de commodities, el peso podría fortalecerse levemente y llevar la tasa a niveles alrededor de COP 3.800 – COP 3.830, manteniéndose en general un escenario de volatilidad influido por condiciones locales e internacionales”, dijo.

