¿Cómo le fue a los micronegocios en el último trimestre del año?

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el número de micronegocios en Colombia creció 2,7 % en el último trimestre del año, frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las personas empleadas dentro de estos pequeños negocios, disminuyeron.

Mientras el número de unidades económicas creció, el personal ocupado cayó 0,7 %. Esto se traduce en un desbalance dentro del panorama: a pesar de existir más negocios, hay menos personas trabajando en ellos, lo que significa una mayor carga laboral para aquellos que permanecen.

En muchos casos, el micronegocio no es una empresa sino una persona que se enfrenta a nula seguridad social y horarios sin límite. Las cifras lo cuentan: a pesar de la disminución en el personal ocupado, las ganancias aumentaron un 6,4 %, lo que quiere decir que menos gente tuvo que suplir ese vacío para conseguir que las ganancias aumentaran.

Las actividades económicas con mejores números

Según el informe, las actividades económicas que más contribuyeron al aumento en las unidades de micronegocios fueron Transporte y almacenamiento con 2,2 puntos porcentuales, Industria manufacturera (1,0 p.p.) y Comercio y reparación de vehículos y motocicletas (0,9 p.p.).

Los sectores que no tuvieron suerte

Por su parte, entre las actividades económicas que no tuvieron buenos número están: Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (-1,6 p.p.) y Otras actividades de servicios (-0,6 p.p.).

Por la misma línea, donde más se redujo el personal ocupado fue en Actividades inmobiliarias, profesionales y comunicaciones (-1,7 p.p.), Otras actividades de servicios (-0,8 p.p.) y Construcción (-0,7 p.p.).

En contraste, los sectores de Transporte y almacenamiento (1,5 p.p.), Industria manufacturera (0,5 p.p.), y Alojamiento y servicios de comida (0,2 p.p.) impulsaron el aumento en la variación anual del personal ocupado en los micronegocios.

