Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Colombia bombea menos petróleo y gas, pero la perforación está al alza

La producción de petróleo cayó 3,7 % y la de gas se desplomó 19,9 % en 2025, justo cuando el país más necesita energía y los precios aprietan.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
19 de diciembre de 2025 - 04:50 p. m.
A corte de octubre, la producción de barriles por día disminuyó a 746.000 (unos 29.000 menos que hace un año).
A corte de octubre, la producción de barriles por día disminuyó a 746.000 (unos 29.000 menos que hace un año).
Foto: EFE - RONALD WITTEK
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La producción de petróleo y gas volvió a caer en 2025, incluso mientras la actividad en los campos —medida en taladros— se mantiene viva.

Según el más reciente informe de Campetrol, entre enero y octubre de este año la producción promedio de petróleo fiscalizada cayó 3,7 %, mientras que la producción comercializada de gas se desplomó 19,9 % frente a los niveles de 2023–2024. Traducido a barriles y pies cúbicos, el país está extrayendo menos energía justo cuando más la necesita.

Vínculos relacionados

UVT al alza: la DIAN ajusta el “metro” tributario, ¿cómo va el recaudo este año?
Goldman Sachs advierte que recortes de la Fed prolongan rally, pero con más volatilidad
Cómo sobrevivir a las compras navideñas sin arruinar sus finanzas: claves en Echemos Cuentas
Windpeshi ya tiene luz verde de la junta directiva: ¿cuáles son los retos?

En el caso del petróleo, el promedio se ubicó en 746.600 barriles diarios. Son cerca de 29.000 barriles menos por día que hace un año. Esto equivale, a grandes rasgos, a perder la producción diaria de un campo mediano. El golpe se sintió con fuerza en el Meta, el corazón petrolero del país, donde campos clave como Rubiales y Acacías redujeron su bombeo, agravado por bloqueos y protestas que interrumpieron la operación.

Recomendado: El carbón tocó techo en el mundo y Colombia paga el ajuste

El panorama del gas es aún más delicado. La producción promedio cayó a 807 millones de pies cúbicos diarios, una reducción cercana a 200 millones de pies cúbicos frente a los niveles recientes. Para dimensionarlo: es gas suficiente para abastecer a varias ciudades intermedias.

Menos gas disponible, precios más altos en la cocina de los hogares. En noviembre, el precio del gas domiciliario subió 11,45 %, con alzas superiores al 20 % en ciudades como Tunja, Riohacha y Bogotá.

Lo llamativo es que esta caída en producción no coincide con un frenazo total de la actividad. Entre enero y noviembre, el país operó en promedio 110 taladros activos, un leve crecimiento frente a 2024.

Hoy las empresas siguen perforando y reacondicionando pozos, pero eso no se traduce —al menos por ahora— en más barriles ni más moléculas de gas. Aunque sí con sonrisa de beatitud de sacar más mañana que hoy.

Campetrol lo atribuye a una combinación de factores conocidos pero persistentes: maduración de los campos (producen menos con el tiempo), dificultades operativas en territorio, bloqueos sociales y un entorno que no siempre favorece la continuidad de los proyectos.

Con una producción en descenso, las exportaciones de petróleo y derivados también cayeron, y la inversión extranjera directa del sector se redujo en términos mensuales (-16,6 %), aunque aún supera la de 2024 en el acumulado (+34,3 %).

Al mismo tiempo, el precio internacional del crudo Brent se mantiene lejos de los picos de años anteriores, lo que reduce el margen de maniobra fiscal.

Los nubarrones en producción de petróleo y, sobre todo, en gas son un aviso de la tempestad que se avecina sobre ingresos fiscales, precios para los hogares y soberanía energética.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Petróleo

Gas

Impuesto

 

Pelagato(41805)Hace 4 minutos
Vale aclarar que el consumo interno crece, entonces la política nos llevó a importar gran cantidad de gas con un precio y una huella de carbono altísimos y nos acerca a la importación de crudo. La política energética de este gobierno fue un desastre.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.