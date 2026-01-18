¿Cómo registrarse en Sinigan 2026 y cómo funciona el nuevo sistema para ganaderos?

Imagen de referencia. Foto: Cristian Garavito

Ya hay un nuevo programa de registro para los ganaderos. Se trata de SINIGAN V6, que es una plataforma tecnológica que permitirá fortalecer la trazabilidad pecuaria, mejorar la movilización y garantizar información en tiempo real para las autoridades y los productores ganaderos del país.

Desde el 15 de enero cerró de la etapa de registro prioritario que permitía migrar la información con mayor facilidad. Ahora está abierta la etapa de validación de predios, aunque se pueden seguir haciendo los registros de usuarios y de información.

Durante esta fase, los productores y ganaderos podrán consultar en el sistema cuáles son los predios que tienen cargados y asociados a su información, datos que alimentan directamente el ciclo de vacunación.

En el caso de que un predio previamente registrado no aparezca reflejado en la plataforma, el productor deberá acercarse a la oficina más cercana del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para realizar la verificación correspondiente. Fuera de esta situación puntual, no es necesario acudir a las oficinas, ya que el proceso se gestiona directamente a través del sistema.

El propósito de la plataforma es almacenar la información de los predios y los datos de vacunación por parte de los ganaderos.

La nueva versión fue desarrollada para ofrecer una plataforma más intuitiva, ágil y eficiente, que simplifica los procesos administrativos. Además, hay actualización en tiempo real de la información de los predios y mayor estabilidad del sistema.

¿Cómo funciona SINIGAN V6?

Desde el 15 de enero de 2026, los predios y los inventarios de bovinos y bufalinos que ya se encuentran inscritos en este sistema operativo.

El ICA iniciará la expedición de guías de movilización. El llamado a los productores ganaderos del país es que la creación de usuarios (predios productores de bovinos y bufalinos) no será pausada en ningún momento.

El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) indicó que “los ganaderos que no han logrado inscribir su unidad productiva ganadera y la existencia de sus animales en las mismas, podrán cumplir con la obligación de su respectiva inscripción en el SINIGÁN en cualquier momento pues no existe fecha de cierre de esta medida”.

¿Cómo hacer el registro en el sistema ganadero?

Ingrese a la página: www.sinigan.co/ Buscar la opción de registro Seleccionar el rol (productor o transportador) Ingresar los datos correspondientes Validar en el correo el código de confirmación Tomar foto de la cédula Crear contraseña segura Activar la cámara para la validación facial

Puede ver el tutorial en detalle que realizó el ICA:

