¿Cómo avanza la reconstrucción tras el terremoto? Minvivienda respondió en el Senado

Pereira el 12 de agosto, tercer día del terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este miércoles 2 de septiembre, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, compareció ante la Comisión Séptima del Senado en un debate de control político sobre la reconstrucción del país tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

La sesión ocurrió, además, después de la polémica generada por las imágenes del ministro durante un puente festivo en Santa Marta con su familia, apenas cinco días después de la emergencia. Beltrán pidió disculpas a las familias que se sintieron afectadas por su decisión, pero durante su intervención esquivó las críticas e insistió en que el debate debía concentrarse en las soluciones para la reconstrucción.

“La riqueza de este debate no debe ser en función de la persona y la acción del Ministerio, sino en torno a las acciones que tenemos sobre la mesa”, dijo el ministro.

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Una tragedia que todavía no tiene cifra definitiva

El principal problema para calcular el costo de la reconstrucción es que el Gobierno aún no termina de establecer la dimensión de los daños.

Beltrán insistió en que, sin una caracterización completa, será imposible determinar cuántas viviendas y edificios deben demolerse, cuántos pueden recuperarse y cuál es el número definitivo de damnificados.

“Sin una caracterización real sobre cuántos edificios se pueden demoler, cuántos recuperar, no vamos a tener un dato real en torno a las víctimas”, aseguró en el debate.

Hasta ahora, las cifras presentadas por el Ministerio muestran una emergencia de grandes proporciones.

Chocó: 5.000 viviendas destruidas y 26.000 averiadas.

Risaralda: 11.986 viviendas destruidas; muchas de ellas son propiedades horizontales que hacen que sea más difícil articular una solución.

Caldas: 2.348 viviendas destruidas y 25 acueductos afectados.

Valle del Cauca: 53.169 viviendas averiadas y 13.51 destruidas.

Quindío: 3.026 viviendas destruidas; fue menor gracias a que ya habían aplicado una norma sismorresistente.

El ministro señaló que el Gobierno trabaja ya sobre una base de alrededor de 35.000 viviendas para la reconstrucción final, aunque la cifra podría cambiar cuando termine la caracterización.

“No hemos terminado de dimensionar el tamaño de la tragedia. Queremos entregar cifras reales, pero tenemos que terminar la caracterización”, había advertido Beltrán durante el debate.

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¿Quién pagará las cuentas de la reconstrucción?

Hasta ahora han circulado estimaciones de hasta COP 30 billones para atender los daños. Beltrán había advertido que esa cifra todavía es especulativa porque no existe un cálculo definitivo. Solo la reconstrucción de Cali, según dijo, podría costar entre COP 10 billones y COP 12 billones.

Durante su nueva intervención en el Senado, el ministro volvió a insistir en que la capacidad del Estado no será suficiente para asumir por sí sola la reconstrucción.

“Bienvenida la empresa privada, entidades internacionales y gobiernos aliados, porque en este momento no tenemos la capacidad”, afirmó.

Entre los actores que tendrán que participar mencionó a los gobiernos locales, las cajas de compensación, el sistema financiero, las federaciones y las aseguradoras.

Sobre estas últimas lanzó una advertencia particular: “No podemos dejar de lado la responsabilidad de las aseguradoras en este proceso”.

Según Beltrán, cerca del 25 % de la reconstrucción dependería de recursos que deben ser reconocidos por el sector asegurador. Por eso advirtió que el Congreso también tendrá un papel en la vigilancia sobre el cumplimiento de esas obligaciones.

“Si las aseguradoras comienzan a tomar el pelo a la gente, literalmente, el 25 % de la reconstrucción está en el recurso de ellos”, dijo.

Las tres fases de la reconstrucción

Sobre el proceso de reconstrucción, el ministro recordó que se compone de las siguientes fases:

Arreglos básicos: está en cabeza de la UNGRD y va hasta el 30 de septiembre. Busca articular a los privados y entes territoriales, mientras se completa la información de los damnificados. Viviendas ya construidas: tiene medidas por el decreto de emergencia y se proyecta para nueve meses. En él se contemplan medidas como: subsidio de servicios públicos, medidas tarifarias, Fondo Milagro para viviendas no VIS. Viviendas nuevas: se proyecta para dos años. Requiere intervención en planeación de los lugares. Se busca que los entes territoriales donen los terrenos, las constructoras sus utilidades y apoyen las cajas de compensación.

Beltrán insistió ante los senadores en que no todas las respuestas estarán en el Ministerio de Vivienda, aunque afirmó que la entidad buscará articular a los distintos responsables de la reconstrucción.

Las preocupaciones de los senadores

Durante el debate, los senadores también expresaron sus preocupaciones frente al proceso de reconstrucción.

Martha Peralta, senadora del partido Mais, destacó que no existe una cifra única ni presupuesto ni cronograma, sino datos con inconsistencias en los datos de ubicación.

“En el Fondo Milagro, los privados tienen voz y voto y las comunidades étnicas solo tienen voz. Lo mínimo que necesitan las comunidades es autonomía sobre sus territorios”, dijo Peralta.

Dicha inquietud no fue resuelta por el ministro, pero habló de la importancia de la participación de las comunidades en el proceso de reconstrucción.

Otra preocupación que expusieron los senadores fue el incremento en los precios de los arriendos en zonas de Cali y expresaron que el subsidio de arrendamiento es insuficiente para los afectados.

Por su parte, Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, acentuó una alerta sobre el presupuesto “porque en él no hay respuesta para los afectados. Parece que no pasó nada”.

Beltrán confirmó que el presupuesto del 2,6 % y COP 2,2 billones asignado no basta para darle respuesta, pero que buscan alternativas para aumentar los recursos destinados a la reconstrucción.

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