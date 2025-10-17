Comprar vivienda en Colombia desde el exterior: estas son las ventajas

Compra de vivienda. Foto: Getty Images/fStop - Getty Images

Comprar vivienda en Colombia desde el exterior se ha convertido, no solo en una aspiración personal, sino en una decisión que puede ser buena a nivel financiero. Según la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) 7,3 % de las preventas de vivienda en Colombia corresponden a compradores que no viven en el país.

“La valorización de los proyectos, la estabilidad de tener un patrimonio en Colombia y el uso inteligente de las remesas como inversión de largo plazo hacen que este momento sea uno de los más favorables”, señaló Mariana Lessa, Gerente General de Casa Propia Colombia.

A través de un comunicado, la empresa manifestó que durante lo que va del año, se han entregado más de 631 créditos hipotecarios destinados a colombianos que residen fuera del país. De estos clientes, el 77,4 % proviene de Estados Unidos, mientras que un 10,8 % y un 10,3 % son originarios de Australia y Canadá respectivamente. Las ciudades colombianas con mayor demanda de vivienda por parte de estos compradores son Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla.

Según el más reciente informe de Camacol sobre mercado de vivienda nueva, entre enero y junio de 2025, los lanzamientos de vivienda en Colombia aumentaron un 16,9 %, alcanzando 63.210 unidades, mientras que las ventas registraron un crecimiento del 4,1 %, totalizando 77.151 unidades en el mismo periodo.

Además en los últimos tres años, la valorización anual de proyectos nuevos en ciudades como Bogotá y Medellín ha fluctuado entre el 6 % y el 9 %.

¿Cuáles son las ventajas de invertir desde el exterior?

Según Casa Propia Colombia entre los principales beneficios se destacan:

La valorización constante , observada en zonas de desarrollo urbano donde los inmuebles aumentan su valor.

La diversificación patrimonial al poseer un activo tangible en Colombia que ofrece respaldo frente a la volatilidad de otros mercados.

La financiación flexible , con planes diseñados para residentes en el exterior y adaptados a ingresos en dólares o euros.

El acceso a proyectos confiables en diversas ciudades , con alternativas que se ajustan a variados presupuestos y necesidades familiares.

El uso productivo de las remesas, que permite convertir envíos periódicos en una inversión sólida y a largo plazo.

