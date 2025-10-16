Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Viajes hacia el exterior: aunque las cifras crecen, lo hacen más lento

Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los turistas colombianos, pero ha disminuido su elección a comparación de 2024. Las políticas migratorias han afectado.

Redacción Economía
16 de octubre de 2025 - 09:44 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los viajeros colombianos siguen teniendo destinos en el exterior. Entre enero y septiembre de 2025, el flujo de colombianos que viajaron al exterior continuó su tendencia de crecimiento, pero a un ritmo más moderado, según lo comunicado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

El total alcanzado en los nueve meses del año fue de 4.195.499 viajeros, lo que representa un leve aumento del 2,2 % respecto al mismo período del año anterior.

Vínculos relacionados

Apple lidera la lista de las 10 marcas globales más valiosas de 2025: Interbrand
La CRC no autorizó alocución presidencial de Gustavo Petro: estas son las razones
Presupuesto 2026: superó el debate en Cámara, pero falta su aprobación en Senado

Según la asociación, este crecimiento desacelerado se explica, en parte, por cambios en las políticas migratorias que han modificado las dinámicas del turismo hacia el exterior.

¿Cuáles son los principales destinos de los colombianos?

Estados Unidos sigue siendo el principal destino para los viajeros colombianos, representando el 29 % de los viajes internacionales. Sin embargo, con respecto a 2024, se registró una baja del 2,6 %, en parte por las fuertes políticas migratorias que maneja la administración del presidente Donald Trump.

Entre los destinos que le siguen se encuentra España, Panamá, México, República Dominicana y Ecuador como principales opciones para los turistas colombianos.

Destinos con mayor crecimiento

En cuanto al crecimiento del turismo colombiano en países extranjeros, se presentó un mayor aumento en Brasil (49 %), El Salvador (43 %), Francia (41 %), Turquía (31 %), Cuba (26 %) y Perú (24 %), evidenciando una variedad importante en la elección de destinos.

Según Anato, la ampliación de rutas aéreas ha facilitado el acceso a nuevas alternativas de viaje para los colombianos, lo que ha permitido que se dinamice la industria turística beneficiando a las agencias de viajes.

La asociación explica que, pese a la desaceleración en el ritmo de crecimiento, el turismo hacia otros país continúa siendo un sector vital para la economía colombiana.​

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Turismo

Estados Unidos

Colombia

Turismo en Estados Unidos

Viajes

Viajeros colombianos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.