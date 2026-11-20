Recientemente, la Comisión Nacional del Servicio Civil informó que los aspirantes citados a las…

Este proceso de selección ofertó 1.990 vacantes definitivas en la planta administrativa de la DIAN, repartidas entre las modalidades de ascenso (es decir, para los servidores de carrera en la entidad) e ingreso (para la ciudadanía en general, incluyendo cupos con reserva para personas con discapacidad).

El Concurso de la DIAN 2676 es una convocatoria pública que busca asignar vacantes laborales con base en el mérito que demuestren los aspirantes.

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Concurso DIAN 2676: desde el 20 de noviembre se pueden conocer los resultados

Recientemente, la Comisión Nacional del Servicio Civil informó que los aspirantes citados a las pruebas escritas ya pueden consultar sus resultados desde este viernes 20 de noviembre de 2026.

Para lo anterior, es necesario ingresar a través del sitio web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO (Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad), con su usuario y contraseña.

“Los aspirantes que lo consideren necesario podrán presentar reclamación frente a los resultados obtenidos en estas pruebas, en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto Ley 760 de 2005 y el numeral 5.4 del Anexo del Acuerdo, las cuales se podrán únicamente a través del SIMO durante los días hábiles siguientes: 23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2026”, detalló.

La comisión es enfática en que no se recibirán reclamaciones por otro medio diferente al SIMO, ni por fuera del término señalado, es decir, hasta las 23:59 del 27 de noviembre de 2025.

“Las reclamaciones de los aspirantes serán decididas por la Fundación Universitaria del Área Andina como operador del Proceso de Selección y las respuestas se podrán consultar a través del SIMO en la fecha que oportunamente se informará”, concluyó.

Si desea conocer el paso a paso para presentar una reclamación, puede hacerlo mediante el siguiente video:

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