Concursos de méritos de la CNSC: ¿qué cambia tras el nuevo decreto?

Voces críticas, como la del representante a la Cámara por Bogotá Gabriel Becerra, califican esto como muy grave, pues interpretan la medida como una afectación a la contratación transparente y por mérito en el Estado.

Hay quienes cuestionan una reciente decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella, adoptada en el marco de la emergencia tras el terremoto. La medida está contemplada en el Decreto 1384 de 2026, que establece el aplazamiento temporal de algunas etapas de los procesos de selección y concursos de méritos.

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Esto cobra un especial protagonismo si se tiene en cuenta que, en campaña, el hoy presidente hizo un énfasis en la importancia del mérito para el desempeño de roles en los cargos públicos.

“Llevan un mes y ya incumplieron todas sus promesas”, dijo el congresista en su cuenta de X.

¿Qué dice el decreto?

Este decreto hace parte del paquete de medidas que ha expedido el gobierno en el marco de la emergencia tras el terremoto. Lo que se conoce como decretos de emergencia.

Esta figura le permite al Ejecutivo adoptar medidas de forma rápida y transitoria, sin que las mismas tengan que pasar por trámites en el Congreso.

El mencionado decreto empaqueta todas las medidas adoptadas en lo que tiene que ver con el resorte administrativo.

La argumentación para este aplazamiento aparece en el artículo 7, donde se explica que la medida busca “preservar la igualdad material, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo público con fundamento en el mérito de las personas afectadas por la calamidad”. En otras palabras, parte de la premisa de que algunas personas afectadas por el terremoto podrían no estar en condiciones de participar en estos procesos, ya sea porque perdieron documentos necesarios que quedaron entre los escombros o porque enfrentan dificultades para movilizarse y asistir a las jornadas de evaluación.

La instrucción es que la suspensión de estos procesos se extienda hasta el 31 de diciembre del presente año. A diferencia de otros decretos de emergencia, la aplicación de esta instrucción sí es para todo el territorio nacional.

El decreto añade que la autorización de esta suspensión es especialmente en procesos donde se requiere “la aplicación de pruebas y otras etapas cuya realización pueda poner en riesgo los derechos de los participantes residentes en lugares de tragedia o afectados por la misma, cualquiera sea su modalidad, régimen o etapa”.

¿Qué dice la CNSC?

Según lo informado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), como ente autónomo y garante de mérito en Colombia, cada uno de los procesos de selección que se adelantan será evaluado con base en la instrucción dada por el gobierno.

En suma, habría procesos en los que se determinaría que no se afectan las condiciones de igualdad, mérito y publicidad, por lo que no se justificaría una suspensión. Para esto se hará un especial énfasis en lugares de la tragedia y su afectación.

“Invitamos a la ciudadanía y entidades públicas a estar atentos a las decisiones que emita la CNSC respecto a cada proceso de selección”, concluyó.