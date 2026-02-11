Confianza del consumidor se enfría en enero: bajan las ganas de comprar vivienda o vehículo

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 18,2 % en enero de 2026, lo que representa una caída de 1,7 puntos porcentuales frente a diciembre de 2025 (19,9 %), según la más reciente Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo.

Pese a la moderación frente a diciembre, el ICC muestra una mejora significativa frente a enero de 2025, cuando el indicador estaba en -1,1 %. En comparación anual, la confianza aumentó 19,3 puntos porcentuales.

Al analizar el comportamiento trimestral, en lo corrido del primer trimestre de 2026 frente al cuarto trimestre de 2025, el ICC aumentó 1,4 puntos porcentuales, pasando de 16,8 % a 18,2 %.

También mejoró la valoración de los consumidores sobre la situación del país y de sus hogares. Sin embargo, la disposición a comprar bienes durables disminuyó 6,6 puntos porcentuales frente al trimestre anterior.

Menos disposición a comprar vivienda y vehículo

En enero, la disposición a comprar vivienda se redujo 13,3 puntos porcentuales frente a diciembre y se ubicó en -22 %. Por ciudades, solo Cali registró un aumento, mientras que Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Barranquilla presentaron caídas.

La intención de compra de bienes muebles y electrodomésticos también disminuyó 8,8 puntos porcentuales frente al mes anterior y registró un balance de 6,1 %.

Por su parte, la disposición a comprar vehículo se ubicó en -19,8 %, lo que representa una reducción de 3,3 puntos porcentuales frente a diciembre. Frente a enero de 2025, este indicador muestra una mejora de 28,1 puntos porcentuales.

Por ciudades, la confianza aumentó en Barranquilla y Cali, mientras cayó en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. A nivel socioeconómico, el indicador subió en el estrato medio, pero disminuyó en los estratos alto y bajo.

