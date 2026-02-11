Desempleo cae al 4,3 % en EE. UU. y el mercado laboral sorprende

Personas que buscan empleo hablan con reclutadores durante una feria de empleo en Seattle el 10 de febrero. Foto: Photographer: David Ryder/Bloomb - David Ryder

Las nóminas en Estados Unidos aumentaron en 130.000 puestos en enero y la tasa de desempleo cayó inesperadamente al 4,3 %, según datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales. El resultado superó las expectativas del mercado, que anticipaban una creación de 65.000 empleos y una tasa de desempleo de 4,4 %.

El informe también mostró que el ingreso promedio por hora subió 0,4 % en el mes, por encima de la estimación de 0,3 %. Los datos sugieren que el mercado laboral comenzó 2026 con señales de estabilización, tras un año marcado por una contratación débil y un aumento del desempleo.

No obstante, las revisiones anuales reflejaron una desaceleración más marcada de lo que se había informado previamente. El promedio mensual de creación de empleo el año pasado fue de apenas 15.000 puestos, frente a los 49.000 reportados inicialmente.

Además, el ajuste anual basado en el Censo Trimestral de Empleo y Salarios mostró que el crecimiento del empleo fue casi 900.000 menor en los 12 meses hasta marzo de 2025 respecto a las cifras preliminares.

El informe laboral estaba programado originalmente para el 6 de febrero, pero fue retrasado debido al cierre parcial del gobierno.

Tras la publicación de los datos, los futuros de las acciones y los rendimientos de los bonos del Tesoro registraron alzas.

