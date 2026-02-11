Heineken anuncia recorte de hasta 6.000 empleos: su cerveza ya no se vende como antes

Escucha este artículo
La cervecería neerlandesa Heineken informó este miércoles 11 de febrero que ajustará su plantilla para hacer frente a lo que denominó “condiciones desafiantes de mercado”. La compañía señaló que busca “acelerar la productividad a escala para desbloquear ahorros significativos”, lo que implicará la reducción de entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo en los próximos dos años.
El director ejecutivo, Dolf van den Brink, indicó en un comunicado: “Seguimos siendo prudentes en nuestras expectativas a corto plazo sobre las condiciones del mercado cervecero”.
Heineken emplea actualmente a unas 87.000 personas en todo el mundo. Los directivos evitaron precisar dónde se concentrarán los recortes, aunque el director financiero, Harold van den Broek, dejó entrever que afectarían principalmente a Europa.
La empresa registró una caída del 2,4 % en sus volúmenes globales de cerveza en 2025. La facturación se ubicó en 34.400 millones de euros, por debajo de los 36.000 millones reportados el año anterior.
Pese a la menor facturación, Heineken informó que su beneficio neto antes de elementos excepcionales y de la amortización de activos vinculados a adquisiciones aumentó 4,9 %, hasta los 2.700 millones de euros.
El beneficio de explotación, excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones, ascendió a 4.400 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 4,4 %.
En enero, Van den Brink anunció su renuncia como jefe ejecutivo tras casi seis años en el cargo. Entonces señaló que había dirigido la empresa “en tiempos económica y políticamente turbulentos” y afirmó: “Mi prioridad para los próximos meses es dejar a Heineken en la posición más sólida posible”.
