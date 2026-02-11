Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Empresas

Heineken anuncia recorte de hasta 6.000 empleos: su cerveza ya no se vende como antes

La segunda mayor cervecera del mundo reducirá entre 5.000 y 6.000 empleos en los próximos dos años y reportó que su facturación se situó en 34.400 millones de euros en 2025, frente a los 36.000 millones del año anterior.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía, con información de agencias
11 de febrero de 2026 - 12:25 p. m.
Amsterdam (Netherlands), 14/10/2025.- An exterior view of the former Heineken brewery, now the Heineken Experience in Amsterdam, The Netherlands, 14 October 2025. The brewer is reorganizing its headquarters, which will affect approximately four hundred jobs. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN
Amsterdam (Netherlands), 14/10/2025.- An exterior view of the former Heineken brewery, now the Heineken Experience in Amsterdam, The Netherlands, 14 October 2025. The brewer is reorganizing its headquarters, which will affect approximately four hundred jobs. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN
Foto: EFE - RAMON VAN FLYMEN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La cervecería neerlandesa Heineken informó este miércoles 11 de febrero que ajustará su plantilla para hacer frente a lo que denominó “condiciones desafiantes de mercado”. La compañía señaló que busca “acelerar la productividad a escala para desbloquear ahorros significativos”, lo que implicará la reducción de entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo en los próximos dos años.

El director ejecutivo, Dolf van den Brink, indicó en un comunicado: “Seguimos siendo prudentes en nuestras expectativas a corto plazo sobre las condiciones del mercado cervecero”.

Vínculos relacionados

Contratistas petroleros de EE. UU. podrán volver a operar en Venezuela
El silencio que enferma: las lesiones laborales que nadie reporta
Gobierno declarará nueva emergencia económica para atender daños por lluvias

Heineken emplea actualmente a unas 87.000 personas en todo el mundo. Los directivos evitaron precisar dónde se concentrarán los recortes, aunque el director financiero, Harold van den Broek, dejó entrever que afectarían principalmente a Europa.

La empresa registró una caída del 2,4 % en sus volúmenes globales de cerveza en 2025. La facturación se ubicó en 34.400 millones de euros, por debajo de los 36.000 millones reportados el año anterior.

Pese a la menor facturación, Heineken informó que su beneficio neto antes de elementos excepcionales y de la amortización de activos vinculados a adquisiciones aumentó 4,9 %, hasta los 2.700 millones de euros.

El beneficio de explotación, excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones, ascendió a 4.400 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 4,4 %.

En enero, Van den Brink anunció su renuncia como jefe ejecutivo tras casi seis años en el cargo. Entonces señaló que había dirigido la empresa “en tiempos económica y políticamente turbulentos” y afirmó: “Mi prioridad para los próximos meses es dejar a Heineken en la posición más sólida posible”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía, con información de agencias

Conoce más

Temas recomendados:

Empleo

Empleos

Empresas

Cerveza

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.