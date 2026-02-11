Heineken anuncia recorte de hasta 6.000 empleos: su cerveza ya no se vende como antes

Amsterdam (Netherlands), 14/10/2025.- An exterior view of the former Heineken brewery, now the Heineken Experience in Amsterdam, The Netherlands, 14 October 2025. The brewer is reorganizing its headquarters, which will affect approximately four hundred jobs. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN Foto: EFE - RAMON VAN FLYMEN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cervecería neerlandesa Heineken informó este miércoles 11 de febrero que ajustará su plantilla para hacer frente a lo que denominó “condiciones desafiantes de mercado”. La compañía señaló que busca “acelerar la productividad a escala para desbloquear ahorros significativos”, lo que implicará la reducción de entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo en los próximos dos años.

El director ejecutivo, Dolf van den Brink, indicó en un comunicado: “Seguimos siendo prudentes en nuestras expectativas a corto plazo sobre las condiciones del mercado cervecero”.

Heineken emplea actualmente a unas 87.000 personas en todo el mundo. Los directivos evitaron precisar dónde se concentrarán los recortes, aunque el director financiero, Harold van den Broek, dejó entrever que afectarían principalmente a Europa.

La empresa registró una caída del 2,4 % en sus volúmenes globales de cerveza en 2025. La facturación se ubicó en 34.400 millones de euros, por debajo de los 36.000 millones reportados el año anterior.

Pese a la menor facturación, Heineken informó que su beneficio neto antes de elementos excepcionales y de la amortización de activos vinculados a adquisiciones aumentó 4,9 %, hasta los 2.700 millones de euros.

El beneficio de explotación, excluyendo elementos excepcionales y amortizaciones, ascendió a 4.400 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 4,4 %.

En enero, Van den Brink anunció su renuncia como jefe ejecutivo tras casi seis años en el cargo. Entonces señaló que había dirigido la empresa “en tiempos económica y políticamente turbulentos” y afirmó: “Mi prioridad para los próximos meses es dejar a Heineken en la posición más sólida posible”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.