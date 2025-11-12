Logo El Espectador
Confianza del consumidor subió en octubre y completó su mejor nivel del año

El indicador, medido por Fedesarrollo, saltó 12 puntos frente a septiembre gracias a mejores expectativas sobre la economía y a una mejor percepción de la situación del hogar. También aumentó la disposición a comprar vivienda, vehículo y bienes durables.

Redacción Economía
12 de noviembre de 2025 - 03:57 p. m.
Compra de vivienda.
Foto: Getty Images/fStop - Getty Images
En octubre de 2025 la confianza de los hogares colombianos tuvo un repunte amplio. El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 13,6 %, muy por encima del 1,6 % observado en septiembre y 17,3 puntos por encima del dato de octubre de 2024, cuando era negativo (-3,7 %), según la Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo.

El avance se explicó, principalmente, porque los hogares ven un panorama más favorable para la economía en los próximos 12 meses y porque mejoró la percepción sobre su situación actual.

Qué impulsa la confianza del consumidor

Fedesarrollo detalla que el componente de expectativas (sobre la economía colombiana) subió 15,5 puntos y el de condiciones económicas actuales avanzó 6,8 puntos frente a septiembre.

En conjunto, estos dos movimientos llevaron el índice total hasta terreno positivo y muestran que, al cierre del año, los hogares están menos pesimistas sobre el país y sobre su propio bolsillo.

Al comparar lo que va del cuarto trimestre con el tercero de 2025, también se ve una mejora: subió la confianza, mejoró la valoración sobre la situación del hogar y del país y aumentó la disposición a comprar bienes durables.

El reporte señala que la confianza aumentó en las cinco ciudades analizadas. Cali fue la que más avanzó (24,8 puntos), seguida de Medellín (14,8 puntos) y Bogotá (10,1 puntos). Barranquilla y Bucaramanga también mostraron variaciones positivas, aunque menores.

Más disposición a comprar bienes

Otro dato relevante del informe es que la disposición a comprar bienes durables, vivienda y vehículo mejoró frente a septiembre. En vivienda, el balance pasó de -32,2 % a -21,7 %; en bienes durables llegó a 10,8 %, y en vehículo el indicador subió 10,9 puntos porcentuales, aunque sigue en terreno negativo.

Esto indica que, aun con cautela, los hogares ven un poco mejores condiciones para hacer compras grandes.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

