Construcción: obras civiles sostiene el trimestre, mientras vivienda sigue en caída libre

La fotografía del sector constructor en el tercer trimestre de 2025 es un rompecabezas extraño: una mitad muestra movimiento, maquinaria, túneles y vías avanzando; la otra exhibe edificios quietos, proyectos aplazados y un mercado de vivienda que no logra despegar pese al alivio reciente en las ventas.

Ese contraste, que ya se veía venir, quedó confirmado con los datos de Grupo Cibest (Bancolombia) y las cifras del PIB y el ISE reveladas hoy por el DANE.

El sector terminó el trimestre con una contracción de 1,5 %, golpeando negativamente el crecimiento nacional, que aun así sorprendió al alza con un 3,6 %.

Es decir, Colombia creció pese a la construcción, no gracias a ella. Un golpe directo en un sector que por antonomasia suele generar un efecto dominó sobre el resto de la economía.

Las obras civiles cargan el peso del sector

Por séptimo trimestre consecutivo, la infraestructura volvió a ser el pulmón del sector. Las obras civiles crecieron 13,1 %, su mejor registro en un año, impulsadas principalmente por megaproyectos en Bogotá como la Primera Línea del Metro y el Regiotram, respaldados por una asignación presupuestal cercana a COP 34,7 billones.

El impulso no se quedó en la capital. Vías en varias regiones reforzaron el resultado, aunque con menor intensidad. Aun así, los niveles de actividad siguen por debajo de lo visto antes de la pandemia, lo que revela un avance robusto pero insuficiente para compensar el deterioro del resto del sector.

La lectura macro encaja con el análisis de Cibest: la inversión fija creció 3,4 %, pero solo porque la maquinaria y equipo se expandieron a dos dígitos, mientras la construcción siguió en rojo. El Gobierno, por su parte, aportó con gasto público (+8 %) creciendo por encima de su promedio histórico.

El problema está en los edificios: ventas suben, obras no

El subsector edificador confirma su crisis. Las ventas crecieron 8 % anual, pero las iniciaciones se desplomaron 19 %, una señal clara de que la demanda y la oferta hablan idiomas distintos. ¿Por qué? Un combo que ya se volvió recurrente:

Incertidumbre fiscal

Costos de materiales aún altos

Baja confianza empresarial

Restricciones de fondeo

Ausencia de subsidios VIS que permitan pasar de preventa a obra real

El Gobierno lo sabe. Hoy, incluso, lanzó una línea de crédito para financiar vivienda que pretende dinamizar al rubro con aquellos interesados en arreglar sus casas sin hipotecarla, a través de cooperativas y fondos de empleados.

Y es que según el más reciente informe del DANE, solo en el tercer trimestre se desembolsaron COP 7,4 billones para compra de vivienda, un salto de 26,8 % frente al mismo periodo de 2024. La mayoría fueron créditos tradicionales (más de COP 6,2 billones) y el leasing habitacional se disparó 74,9 %.

Sin embargo, los créditos VIS mostraron una desaceleración en 2025 (pasaron de crecer más del 16 % en 2023 a 9,6 % este trimestre, en gran parte por la falta de financiación pública), el leasing para VIS explotó con un salto del 127 %.

¿Resultado? Menos proyectos empezando y menos proyectos terminando. El área en proceso cayó por octavo trimestre seguido y el área culminada también retrocedió. La única luz tenue es que el área paralizada sigue disminuyendo, pero a un ritmo que no cambia el cuadro general.

Esto deja un resumen claro: el país vende más viviendas de las que empieza a construir. Y eso, tarde o temprano, significa escasez de oferta, precios más rígidos y un mercado con menos competencia.

El PIB mejoró, pero no la estructura del sector

Los datos del PIB de este trimestre muestran que la construcción fue una de las dos actividades que restó crecimiento. La caída del 1,5 % se explica casi por completo por el desplome de las edificaciones, que bajaron 8,3 %, y por la caída de 3,4 % en obras especializadas.

Las obras civiles, pese a su buen momento, no alcanzaron a compensar. Es como tener un motor funcionando a toda máquina mientras el otro se apaga.

Aunque el ISE de septiembre mostró un repunte puntual en construcción (3,55 % anual), el panorama estructural no cambia mientras las iniciaciones sigan en doble dígito negativo y los costos, la tasa de interés real y la falta de subsidios sigan pesando sobre el sector.

