Gobierno lanza nueva línea de crédito para mejorar vivienda

En un país donde millones de hogares aún viven con goteras, pisos sin terminar o conexiones eléctricas improvisadas, mejorar la vivienda es más un acto de supervivencia que un proyecto familiar. El Gobierno lanzó una nueva línea de crédito para que los asociados a cooperativas y fondos de empleados puedan arreglar sus casas sin necesidad de una hipoteca.

El anuncio junta a varias entidades públicas: el Ministerio de Vivienda, la Supersolidaria, Findeter y el Fondo Nacional de Garantías. Todas prometen facilitar acceso a recursos para quienes están en los estratos más bajos y no logran que la banca les abra la puerta. La idea, según el Gobierno, es que los hogares puedan cambiar techos, baños, cocinas, paredes y redes internas sin quedar atrapados en trámites infinitos.

La principal novedad es que no exige garantía hipotecaria, la barrera que deja por fuera a miles de personas que viven en predios sin títulos, en procesos de sucesión o en zonas donde la banca no presta porque ve riesgo.

El programa funciona así:

Las cooperativas y fondos de empleados se convierten en intermediarios para otorgar créditos específicos de mejoramiento.

Findeter amplió la cobertura de redescuento para esas entidades y está gestionando COP 1 billón adicional para ampliar la capacidad de préstamos.

El Fondo Nacional de Garantías elevó el monto máximo a 36 salarios mínimos (es decir, alrededor de COP 51,2 millones en 2025), suficiente para obras medianas y esenciales.

Esto con el objetivo de “garantizar que las familias en los distintos territorios accedan a mejores oportunidades de financiación”, dijo la vicepresidenta de Findeter, Claudia Alzate Jaramillo.

Así las cosas un hogar de estrato 1 o 2 podría financiar arreglos que hoy tendría que cubrir en cuotas informales o con créditos de consumo a tasas más altas.

El termómetro de la financiación de vivienda

El anuncio no aparece en el vacío. Colombia está viviendo un repunte fuerte del crédito hipotecario. Según el más reciente informe del DANE, solo en el tercer trimestre se desembolsaron COP 7,4 billones para compra de vivienda, un salto de 26,8 % frente al mismo periodo de 2024. La mayoría fueron créditos tradicionales (más de COP 6,2 billones) y el leasing habitacional se disparó 74,9 %.

En total, en el último año se movieron COP 28,2 billones en financiación de vivienda. Es una cifra enorme: para entender la magnitud, equivale a más de dos veces lo que cuesta la reforma tributaria que está en ronda en el Congreso actualmente.

Pero la otra cara es menos optimista. El país sigue cargando un déficit cualitativo de vivienda (es decir, casas en mal estado). Y aunque la compra de vivienda usada crece 36,6 %, y los desembolsos en Vivienda de Interés Social (VIS) representan casi la mitad del total, los hogares pobres aún son los que tienen más dificultades para financiar arreglos básicos. Esa es la brecha que esta línea busca atacar, en pleno déficit habitacional que afecta a uno de cada cinco hogares en el país.

A esto se suma el polémico Decreto 1166, expedido por el Ministerio de Vivienda, que elimina la exigencia de licencia para ciertos proyectos de vivienda subsidiada, bajo el argumento de agilizar la autogestión habitacional.

La economía solidaria como vía de acceso, con advertencias

El Gobierno apuesta por el sector cooperativo y solidario porque está cerca del territorio y suele conocer mejor a sus afiliados. Sin embargo, su capacidad financiera no es ilimitada. Aunque Findeter ya vinculó 13 nuevos intermediarios y el Gobierno habla de la “democratización del crédito”, el acceso real dependerá de la prueba de fuego:

Qué cooperativas decidan entrar.

El músculo financiero que tengan para atender la demanda.

El ritmo al que lleguen los recursos de redescuento y garantías.

Así se ha movido el crédito de vivienda por departamento

Los desembolsos de créditos de vivienda siguen concentrados en cinco departamentos: Bogotá, Antioquia, Valle, Santander y Cundinamarca. Ellos solos suman el 75 % de todo el crédito entregado.

Si la nueva línea quiere tener impacto real, debe romper con esa tendencia y llegar a zonas donde la banca tradicional no pisa.

Según el DANE, mientras los créditos VIS mostraron una desaceleración en 2025 (pasaron de crecer más del 16 % en 2023 a 9,6 % este trimestre, en gran parte por la falta de financiación pública), el leasing para VIS explotó con un salto del 127 %.

Con la iniciativa sobre la mesa y la prueba de fuego en el radar, se vislumbra un impulso a un sector vivienda rezagado en financiación frente a los años anteriores.

