Continúa la discusión del presupuesto en segundo debate: estos son los detalles

En el Congreso avanza la discusión sobre el presupuesto que tendrá la nación en 2026. Recientemente se radicó en la Cámara de Representantes la ponencia para el segundo debate.

La propuesta apunta a que el legislativo apruebe COP 546,9 billones, cifra que refleja el ajuste de COP 10 billones que se le hizo en su primer debate.

Como se explica en el pliego de modificaciones, esta reducción es el resultado de un consenso alcanzado en la discusión. El desglose de esta cifra revela que COP 6 billones corresponden a gastos de funcionamiento y COP 4 billones a inversión. De este último grupo, COP 2 billones se disminuyen del pago de intereses de la deuda pública, otro billón de la deuda interna y otro más de la deuda externa.

“Esta reducción obedece a la implementación de la estrategia de manejo de la deuda pública, que ha permitido mejorar el perfil de vencimientos y reducir el costo del servicio de la deuda sin alterar los supuestos macroeconómicos del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025”, se lee en la ponencia.

El reajuste en las cuentas también involucra una reducción en COP 360.000 millones en inversión, quedando este rubro en cerca de COP 88,4 billones. El resto del recorte se encuentra en los gastos de funcionamiento, con alrededor de COP 7.640 millones.

Aún así, se aclara que continúan las apuestas del Gobierno por reforzar las capacidades en sectores como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, con la meta de mejorar las acciones de control fitosanitario y sanidad animal), así como el de comercio e industria, donde se quiere fortalecer las estrategias encaminadas a impulsar la economía popular.

“Desde el sector de las tecnologías de la información, se da continuidad a la estrategia de cierre de brechas digitales, mediante la ampliación de la conectividad en zonas apartadas, a través del despliegue de infraestructuras como banda ancha, fibra óptica e internet satelital, consolidando así una agenda de inclusión digital con enfoque territorial”, añade la ponencia.

Así quedaría la composición del gasto para 2026

Los COP 546,9 billones, si el Congreso da su luz verde, se distribuirán así

Funcionamiento: COP 358,125 billones

Gastos de personal: COP 66,78 billones

Adquisición de bienes y servicios: COP 18,107 billones

Transferencias: COP 269,081 billones

Gastos de comercialización y producción: COP 2,106 billones

Adquisición de activos financieros: COP 0,760 billones

Disminución de pasivos: COP 0,338 billones

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora: COP 1,328 billones

Servicio de la deuda: COP 100,450 billones

Servicio de la deuda pública externa: COP 38,406 billones

Servicio de la deuda pública interna: COP 62,044 billones

Inversión: COP 88,401 billones.

