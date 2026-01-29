Contraloría advirtió que traer ahorro pensional a Colombia podría reducir mesadas

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La propuesta del Gobierno de traer una mayor proporción del ahorro pensional a Colombia (hoy una parte significativa de estos recursos está invertida en el exterior por las Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP-) fue analizada por la Contraloría General de la República, que advirtió posibles efectos adversos sobre la rentabilidad de los fondos y sobre la sostenibilidad fiscal del sistema pensional.

Cabe recordar que un borrador de decreto presentado por el Ministerio de Hacienda propone reducir de manera gradual el límite global de inversión en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias administrados por las AFP, del 49 % actual al 30 % en un periodo de cinco años.

La iniciativa, que se encuentra en etapa de comentarios hasta el 4 de febrero, establece además que, durante el tercer año de implementación, el límite de inversión en el exterior deberá ubicarse en 35 %.

De acuerdo con la Contraloría, que tomó como base las proyecciones de crecimiento de los recursos administrados por las AFP incluidas en el borrador de decreto, el nuevo esquema implicaría una repatriación significativa de inversiones.

En 2028, cuando el límite de inversión externa sería del 35 %, deberían trasladarse al país cerca de COP 100,3 billones para inversión local. En 2030, con un tope del 30 %, la cifra ascendería a aproximadamente COP 177,8 billones.

Las dudas de invertir el ahorro pensional en el país

Para la Contraloría, uno de los principales riesgos de la medida es que no existe certeza sobre la capacidad del mercado local para absorber el aumento de la inversión nacional dentro de los portafolios de las AFP, que pasaría del 51 % actual al 69 %, es decir, un incremento de 18 puntos porcentuales.

El organismo de control fiscal recordó que, de manera histórica, las inversiones realizadas en Colombia han registrado rendimientos inferiores a los obtenidos en mercados internacionales, lo que podría afectar la rentabilidad ajustada por riesgo del ahorro pensional.

Según el análisis del ente, desde la implementación del esquema de multifondos (el sistema pensional actual), los portafolios moderados (que combinan activos locales y del exterior) han registrado una rentabilidad promedio anual de 8,5 %, mientras que un portafolio invertido exclusivamente en Colombia habría obtenido alrededor de 3,8 % en el mismo periodo.

El organismo explicó que esta brecha se relaciona con la mayor liquidez y diversificación de los mercados internacionales, así como con los efectos de valorización de activos y del tipo de cambio.

De acuerdo con las simulaciones incluidas en el análisis de la Contraloría, un millón de pesos invertido en 2011 en activos internacionales habría alcanzado un valor cercano a COP 3,2 millones, mientras que la misma inversión realizada únicamente en el mercado interno habría llegado a COP 1,67 millones.

Esta diferencia, indicó el ente de control, podría implicar que un trabajador cuente con un saldo hasta 29,5 % menor al momento de pensionarse, lo que se traduciría en una mesada más baja.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ya había advertido sobre los riesgos de reducir la diversificación del ahorro pensional. “Sigue siendo mala idea, porque a menor diversificación, menor rentabilidad, mayor riesgo y menor capacidad de los colombianos de encontrar una pensión”, dijo Velasco en una reciente entrevista con este diario.

La Contraloría agregó que los cuatro fondos del régimen de ahorro individual con solidaridad registraron un capital total de COP 529,1 billones a diciembre de 2025, con un rendimiento promedio del 6,43 % en los últimos cuatro años.

“Si se considera que el Gobierno Nacional busca repatriar cerca de COP 177, 8 billones invertidos hoy en el exterior, en un periodo de cinco años, con esta medida se podría dejar de percibir en rentabilidad el 3,7% sobre dichos recursos, equivalente a COP 3,2 billones menos en las cuentas individuales de los afiliados”, indicó la entidad.

Más presión fiscal para el Estado

Y es que una menor rentabilidad del ahorro pensional no solo afecta a los afiliados, sino que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas, según la Contraloría.

De acuerdo con la entidad, si los recursos pensionales generan menores retornos, el Estado (como garante del sistema) tendría que cubrir el faltante necesario para asegurar una pensión mínima, lo que implica un mayor riesgo de déficit fiscal.

Este efecto sería especialmente relevante en el marco de la reforma pensional, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, en la que Colpensiones asumiría un papel central bajo un esquema de reparto.

En ese escenario, la reducción de rendimientos asociada a una menor diversificación internacional podría incrementar el déficit actuarial del sistema, obligando al Estado a destinar mayores recursos fiscales para garantizar el pago de las pensiones.

Según las proyecciones citadas por la Contraloría, a partir de 2037 el número de afiliados activos comenzaría a disminuir, mientras que el de pensionados seguiría en aumento, lo que obligaría al Estado a destinar mayores recursos para garantizar el pago de las mesadas, particularmente entre 2037 y 2052.

Andrés Felipe Izquierdo, abogado experto en el tema y gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), sostiene que mientras se concretan los proyectos productivos de inversión, seguramente las nuevas cotizaciones que entren a las AFP terminarán en TES, en deuda pública.

“El Gobierno, vía TES, podría conseguir este año financiación, que está buscando hasta por debajo de las piedras, por COP 13 billones gracias a la medida”, dijo Izquierdo en una reciente entrevista con este diario.

La Contraloría subrayó que no hay claridad sobre los proyectos o alternativas locales capaces de absorber el aumento de la inversión nacional que implicaría el decreto.

