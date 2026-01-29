El arroz, entre la disputa arancelaria con Ecuador y la crisis interna del sector

Imagen de referencia. Foto: EFE - Germán Reyes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El arroz enfrenta hoy dos problemas distintos que se cruzan en el tiempo. Por un lado, está incluido entre los productos gravados dentro de la disputa arancelaria entre Colombia y Ecuador. Por otro, en el plano nacional, el sector atraviesa desde el año pasado una crisis marcada por la caída de los precios que reciben los productores y las dificultades para comercializar la cosecha.

Este miércoles, el Gobierno anunció un conjunto de acciones para responder a ambos frentes: el externo, ligado a la relación comercial con Ecuador, y el interno, enfocado en atender los reclamos del sector arrocero y estabilizar el mercado.

Qué tiene que ver Ecuador con el arroz colombiano

Hace menos de una semana, el Gobierno colombiano anunció la aplicación de aranceles del 30 % a una lista de productos importados desde Ecuador. Una medida que, a la fecha, no está en firme, pero que podría quedar en firme después de este viernes, cuando el borrador de decreto que contiene los aranceles a Ecuador culmine su periodo de comentarios, como lo señaló el martes la ministra de Comercio, Diana Morales.

Dentro de ese listado aparecen distintas presentaciones de arroz (paddy, semiblanqueado y blanqueado) junto con otros productos agroindustriales, así como la restricción total del ingreso de arroz por vía terrestre desde Ecuador.

En contexto: La lista de productos de Ecuador que quedarían con arancel del 30 % en Colombia

Aunque el país vecino no es uno de los principales proveedores externos de Colombia en términos agregados, el Gobierno ha señalado que estas importaciones tienen un peso relevante en sectores sensibles como alimentos y agroindustria, razón por la cual el arroz quedó incluido dentro del paquete de medidas.

Para el sector arrocero, esta coyuntura tiene un impacto directo. En una comunicación dirigida a los ministerios de Comercio y de Agricultura, Fedearroz manifestó su preocupación por las importaciones de arroz provenientes de Ecuador, tanto legales como ilegales, y pidió medidas urgentes de protección para la producción nacional.

El gremio solicitó que el arroz sea incluido de manera indefinida en las medidas de retaliación comercial y que se refuercen los controles al ingreso del grano.

Desde el Gobierno, el Ministerio de Agricultura indicó que estas decisiones (los aranceles) se enmarcan en un plan de choque para defender la producción nacional, y que las medidas comerciales hacen parte de una estrategia más amplia que busca proteger a los productores frente a la coyuntura del mercado.

La cartera también anunció la convocatoria de un Consejo Nacional del Arroz, con el objetivo de evaluar el impacto de estas acciones y recoger las propuestas de los distintos actores de la cadena.

La crisis de precios del arroz

La principal preocupación del sector arrocero hoy no está solo en el frente comercial con Ecuador, sino en una crisis interna de precios que viene afectando a los productores desde el año pasado.

Los arroceros señalan que la crisis no se explica solo por una caída puntual de precios, sino por cómo funciona el mercado.

Aunque existe un precio base regulado para el arroz paddy verde, los productores aseguran que el valor que finalmente reciben suele ser menor, debido a descuentos por calidad del grano, costos de secado, trilla y almacenamiento, y a condiciones de compra impuestas por los molinos.

A esto se suma la dificultad para absorber la cosecha en momentos de alta oferta, lo que reduce el poder de negociación de los productores y los obliga a vender rápidamente para evitar pérdidas mayores. Según el sector, la entrada de arroz importado, tanto legal como ilegal, intensifica esa presión y termina empujando los precios a la baja en el mercado interno.

Precisamente, Fedearroz ha advertido que la situación se ve agravada por la entrada de arroz importado, tanto legal como ilegal, proveniente de Ecuador.

Por ello, el gremio pidió al Gobierno medidas urgentes de protección, entre ellas que el arroz sea incluido de manera indefinida en las medidas de retaliación comercial y que se designe un puerto único de ingreso para el cereal. Según Fedearroz, esta medida permitiría controlar importaciones informales por la frontera terrestre que evaden registros, representan riesgos sanitarios y facilitan prácticas como el contrabando y el lavado de activos.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, anunció este miércoles un ajuste al régimen de libertad regulada de precios del arroz, vigente desde el año pasado, cuando se implementó en las épocas del más reciente paro arrocero.

En contexto: Minagricultura presentó el acuerdo suscrito para la cadena del arroz

Entre las medidas se encuentran:

El ajuste del precio base del arroz paddy verde.

La creación de un precio base para el arroz paddy seco

Fijación de precios base y máximos para los servicios de secado, trilla y almacenamiento.

Además, se estableció un precio mínimo que debe reconocerse al productor por los descuentos aplicados al grano partido.

El Ministerio explicó que estas acciones buscan corregir desequilibrios del mercado, dar mayor previsibilidad a los productores y contener la caída de los precios en un momento de alta oferta.

Las medidas hacen parte de un paquete excepcional que podrá ajustarse según avance el diálogo entre productores, industria y Gobierno.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.