Contraloría detectó pagos sin entregas en contrato de XM para el sistema eléctrico SAM

El proyecto que debía modernizar el corazón digital del mercado eléctrico terminó convertido en una factura sin sistema y con un presunto daño fiscal que supera los USD 26 millones.

La Contraloría General de la República concluyó que el contrato para implementar el Sistema de Administración del Mercado (SAM), una plataforma clave para la operación del sector Minas y Energía, acumuló incumplimientos tan graves que impidieron su materialización.

El hallazgo surge tras una denuncia del propio Ministerio de Minas y Energía y pone bajo la lupa a XM S. A. E.S.P., la empresa encargada de operar el mercado de energía, y al Consorcio Siemens Endimensions, contratado para diseñar, implementar, capacitar y luego dar soporte a la solución tecnológica.

“La evidencia permitió comprobar que XM S. A. pagó sumas significativas por bienes y servicios que no fueron recibidos”, señala el ente de control.

¿Qué era el SAM y por qué importaba?

El SAM estaba llamado a ser una especie de “cerebro” digital del mercado eléctrico, un sistema para administrar transacciones, información y procesos críticos del sector.

Su financiación salió del componente de inversión incluido en la tarifa regulada aprobada cada año por la CREG (la Comisión de Regulación de Energía y Gas). Es decir, de los recursos que pagan los usuarios de energía a través de su recibo.

🧑‍💻Primer golpe: pagar sin recibir

El informe de la Contraloría identifica un primer hallazgo fiscal por USD 15,6 millones relacionados con la ejecución y pago del contrato principal. La auditoría concluyó que la solución tecnológica integral nunca fue entregada ni recibida a satisfacción, pese a que el contratista obtuvo varias prórrogas.

La evidencia recopilada muestra que XM pagó sumas significativas por bienes y servicios que no se materializaron. La empresa sostuvo que ejerció una supervisión constante, pero para el ente de control esa vigilancia no fue suficiente para evitar la afectación patrimonial.

Un punto clave es el tiempo: las reclamaciones a la aseguradora y las acciones judiciales contra el Consorcio se activaron cuando el daño ya estaba hecho.

💡 Segundo golpe: soporte a un sistema que ya existía

El segundo hallazgo, por USD 10,5 millones, resulta aún más difícil de explicar en términos cotidianos. La Contraloría encontró pagos por diseño, implementación, capacitación y, especialmente, por soporte y mantenimiento de un sistema que no había sido entregado, validado ni operado correctamente.

Pagar soporte técnico en estas condiciones, señala el ente de control, contradice la lógica básica del servicio.

Según la auditoría, se giraron recursos por actividades de soporte sobre componentes que no estaban implementados, no funcionaban de manera integrada o simplemente no podían ser usados.

La Contraloría remitió el informe completo —con análisis jurídico, técnico, financiero y contractual— al Ministerio de Minas y Energía, que ahora deberá evaluar los pasos a seguir.

