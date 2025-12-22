Fitch Ratings bajó calificación de Ecopetrol a BB: las razones

Imagen de referencia. Foto: Ecopetrol

Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Ecopetrol a BB, con perspectiva estable, en una decisión que se conoce días después del ajuste que la agencia hizo a la nota general de Colombia.

La calificadora explicó que la evaluación de la petrolera está estrechamente ligada al riesgo del país y a su relación con el Estado.

El efecto del riesgo país que mide Fitch

La decisión sobre Ecopetrol se da tras la rebaja aplicada por Fitch a la calificación soberana de Colombia el pasado 16 de diciembre, cuando el país pasó a BB, también con perspectiva estable.

En ese momento, la agencia calificadora citó el deterioro fiscal, los déficits persistentes y las presiones sobre la deuda pública como factores clave en su evaluación.

De ahí que, de acuerdo con Fitch, la nota de Ecopetrol no puede ubicarse por encima de la del soberano, una práctica habitual en su metodología cuando existe una fuerte conexión entre una empresa y el Estado. Precisamente, el Gobierno colombiano posee el 82 % de la petrolera estatal.

Fitch también destacó la importancia estratégica de Ecopetrol para el país. La petrolera es el principal proveedor de combustibles líquidos en Colombia, es propietaria del 100 % de la capacidad de refinación y transfiere una porción relevante de sus ingresos al Gobierno, factores que refuerzan su vínculo con el Estado y con el riesgo país.

No obstante, la agencia aclaró que mantiene sin cambios el perfil crediticio individual de la compañía, lo que indica que la rebaja no responde directamente a un deterioro en su operación, sino a factores externos asociados al entorno fiscal del país y, de nuevo, a la calificación general de Colombia.

Calificaciones de otras empresas colombianas

En el mismo informe, Fitch también rebajó la calificación de Oleoducto Central (Ocensa) a BB, y la de Grupo Energía Bogotá (GEB), Transportadora de Gas Internacional (TGI) y Enel Colombia a BBB-, todas con perspectiva estable.

