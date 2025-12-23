Emergencia económica, impuestos y un pulso que apenas comienza: estas son las reacciones

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El Gobierno decidió cruzar una línea excepcional para corregir un problema que muchos advierten desde hace años. Y eso, más que los nuevos impuestos, es lo que hoy tiene encendido el debate económico y jurídico del país.

Tal como lo había anticipado el Ministerio de Hacienda, el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica, una figura contemplada en el artículo 215 de la Constitución que permite al Ejecutivo legislar de manera temporal para enfrentar hechos graves, imprevistos e inminentes. El objetivo es recaudar COP 16,3 billones para cerrar el hueco de financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026.

El jefe de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, ha insistido en que la falta de recursos pone en riesgo pagos clave del Estado: desde el sistema de salud hasta los subsidios de energía, pasando por vigencias futuras y sentencias judiciales. A ese cuadro fiscal, el Ejecutivo sumó un argumento adicional: el deterioro de la seguridad, con ataques recientes a la fuerza pública y el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Ahí es cuando empieza la controversia.

Emergencia Económica, decreto 1390 de 22 diciembre 2025. pic.twitter.com/rAEKqa5CMK — MinHacienda (@MinHacienda) December 23, 2025

Expertos constitucionalistas, centros de estudio y gremios coinciden en un punto central: la desfinanciación del presupuesto no es un hecho sobreviniente. Es decir, no ocurrió de manera súbita ni imprevisible, como exige la Constitución para activar un estado de excepción.

El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a más de 30 asociaciones empresariales, fue enfático al señalar que el problema fiscal viene siendo advertido desde 2024 y 2025, durante la discusión de los presupuestos.

“Desconocer las normas de la emergencia tendría efectos perjudiciales sobre la economía y el ordenamiento institucional”, señaló el gremio, con el fin de “prevenir perjuicios irremediables a la economía”.

El @ConsejoGremial hace un llamado respetuoso a la @CConstitucional para que, de manera excepcional, pueda conocer y analizar la suspensión provisional de los efectos del decreto de emergencia económica durante el periodo de vacancia judicial. pic.twitter.com/iDWyiSLNlY — Consejo Gremial (@ConsejoGremial) December 20, 2025

Una postura similar expresó Fedesarrollo. Su director, Luis Fernando Mejía, recordó que los COP 16 billones que busca recaudar el Gobierno representan menos del 3 % del presupuesto de 2026, una magnitud que, a su juicio, no puede calificarse como una amenaza grave e inminente al orden económico y social.

No existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional. Los $16 billones de la ley de financiamiento representan menos del 3% del presupuesto para 2026. Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda… — Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) December 19, 2025

Más duro fue el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien calificó el decreto como “pobre” y advirtió que “el gobierno ‘fabrica’ una emergencia económica y luego la ‘decreta’”.

Este decreto de declaratoria de emergencia económica es francamente muy pobre !!! Plagado de mentiras y errores y confirma lo que se ha dicho. El gobierno “fabrica” una emergencia económica y luego la “decreta”.



No responde a ningún hecho imprevisible o excepcional, ni es una… https://t.co/5ApmL6iZ8I — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) December 23, 2025

Los impuestos: qué se sabe y qué no

Aunque el decreto que crea nuevos tributos aún no se ha expedido, el debate se aceleró por la circulación de borradores y versiones preliminares. Uno de los puntos más sensibles fue la posibilidad de subir el gravamen a los movimientos financieros del 4 x 1.000 al 5 x 1.000, un impuesto que los colombianos sienten directamente cada vez que mueven su dinero.

Sobre ese punto, el ministro de Hacienda salió a apagar el incendio. En entrevista con La W, Germán Ávila aseguró que esa información es “absolutamente falsa” y que el Gobierno no ha considerado, ni considera, establecer un impuesto del 5 x 1.000 dentro de las medidas de la emergencia económica.

Donde sí habrá cambios, según el propio ministro, es en el impuesto al patrimonio, con un esquema que el Gobierno presenta como progresivo:

Patrimonios entre COP 3.600 y 6.000 millones pagarían una tarifa del 1 %.

Entre COP 6.000 y 12.000 millones, la tarifa subiría al 2 %.

Entre COP 12.000 y 100.000 millones, llegaría al 3 %.

Patrimonios superiores a COP 100.000 millones enfrentarían una tarifa del 5 %.

Además, Hacienda propone una sobretasa al sector financiero, sumando 10 puntos adicionales a la tarifa actual del impuesto de renta, con el argumento de equilibrar la carga tributaria frente a las necesidades fiscales del Estado.

El sector productivo prende las alarmas

Para los gremios, más allá de la discusión técnica sobre impuestos, el problema es el precedente.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) rechazó la declaratoria por considerar que introduce incertidumbre jurídica y afecta la confianza, un insumo clave para sectores intensivos en inversión y empleo. En su visión, acudir a estados de excepción para resolver problemas estructurales debilita el equilibrio institucional.

COMUNICADO DE PRENSA



Camacol rechaza la declaratoria de emergencia económica por falta de sustento constitucional https://t.co/7YoYgs1pn6 pic.twitter.com/c8m7dOw4gj — Camacol Colombia (@CamacolColombia) December 23, 2025

Desde la ANDI, Bruce Mac Master fue más allá y cuestionó la eficacia misma de la medida. Recordó que la deuda pública pasó de COP 804 billones en 2022 a más de COP 1.180 billones en 2025, un crecimiento cercano al 46 %, y se preguntó qué tanto pueden aportar COP 16 billones frente a ese tamaño del problema.

Ojo !! Si vamos a justificar una Emergencia Económica por la deuda pública vale la pena que entonces hablemos claro al país !!

En agosto del año 2022, el total de la deuda del Estado era 804 billones, en marzo del 2024 era de 887 billones, había crecido, pero en una cifra apenas… pic.twitter.com/6XPAhtsW7L — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) December 22, 2025

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro respondió que la deuda actual se debe al pago de la deuda de los gobiernos pasados. “En el caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República”.

Señaló que la deuda se vuelve insostenible cuando el país gasta más de lo que ingresa en impuestos, o cuando la tasa de interés real de la economía es superior al crecimiento real.

La prensa hoy sigue en su afán de desinformar al pueblo de las acciones del gobierno



Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual gobierno



Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos, que en la caso de la deuda… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 22, 2025

También el sector minero advirtió que el uso reiterado de estados de excepción rompe precedentes y tensiona los límites del poder Ejecutivo.

🚨 El uso reiterado del Estado de Excepción es un error y una falta de respeto al ordenamiento jurídico del país. Una eventual tercera emergencia económica, en menos de tres años, rompe precedentes y pone en riesgo los límites al poder del Ejecutivo y el equilibrio entre… — Juan Camilo Nariño (@jcnarino) December 20, 2025

La última palabra no la tiene el Gobierno

Todos los decretos expedidos bajo la emergencia económica tendrán revisión automática de la Corte Constitucional. El análisis podría tardar entre dos y cuatro meses, tiempo durante el cual las medidas fiscales empezarían a producir efectos reales en la economía.

