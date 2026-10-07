Contraloría pone la lupa sobre COP 30 billones para atender emergencia por terremoto

La Contraloría le pone la lupa a los recursos de la reconstrucción. Recientemente, el contralor general de la república, Jorge Laverde Vargas, expidió una resolución reglamentaria (la 0075 de 2026) con la que se adopta un plan específico de vigilancia y control fiscal sobre bienes, fondos y recursos destinados a la atención de la emergencia derivada del terremoto del 10 de agosto.

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Este plan abarca los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander, que son los que se encuentran incluidos en la declaratoria de emergencia económica (Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026).

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El Gobierno estima que las labores de reconstrucción, atención humanitaria y rehabilitación de la infraestructura afectada demandarán cerca de COP 30 billones.

“Con esta decisión ponemos en marcha la cuarta generación de control fiscal: aprender de los daños conocidos, detectar los riesgos y actuar antes de que el dinero se pierda. Usaremos análisis de datos para identificar patrones de riesgos, con alertas tempranas y revisión humana”, afirmó el Contralor General.

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Parte de esta vigilancia incluye ponerle la lupa a los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, los presupuestos de las entidades territoriales, de aportes, contribuciones y donaciones nacionales o internacionales, y recursos de crédito público interno o externo.

Esto implica, por ejemplo, exigir una trazabilidad integral de cada peso que se mueve en medio de la atención a la emergencia. La Contraloría se compromete a conocer la fuente de los recursos, la destinación de los mismos, la cadena presupuestal, el ordenador del gasto, los contratos, los beneficiarios, las entregas de ayudas y los avances físico-financieros.

“La entidad ejercerá su competencia prevalente y concurrente sobre la gestión fiscal de los departamentos y municipios involucrados. Para fortalecer esta labor contará con observatorios sectoriales, analítica de datos y alertas tempranas. Asimismo, las advertencias y denuncias ciudadanas y del Congreso de la República relacionadas con la emergencia recibirán atención prioritaria en la gestión institucional”, detalló.

También se señaló que la ciudadanía podrá participar de forma activa en la vigilancia de estos recursos. Lo podrá hacer mediante canales institucionales de denuncia y de los mecanismos de control fiscal participativo.

“La Contraloría General de la República informará de manera permanente sobre los avances y resultados de esta fiscalización, como parte de su compromiso con la transparencia, la protección del patrimonio público y la rendición de cuentas”, concluyó.

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