Corredor Bucaramanga–Barrancabermeja–Yondó avanza: ANI destraba tramo Lisboa–Portugal

El corredor supera el 98 % de ejecución. Foto: ANI

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La obra llevaba meses en pausa en uno de sus puntos más críticos. Ahora vuelve a moverse.

La Agencia Nacional de Infraestructura firmó el acta que destraba el inicio de obras en el tramo Lisboa–Portugal, dentro del proyecto vial Bucaramanga–Barrancabermeja–Yondó. Es la Unidad Funcional 8, una de las pocas piezas que seguían pendientes en un corredor que ya supera el 98 % de ejecución, según Aniscopio.

El documento se suscribió el 13 de marzo, después de meses de discusión técnica y jurídica. Ahí quedó definido el nuevo periodo especial para el llamado “Evento Eximente de Responsabilidad” y, sobre todo, el camino para retomar trabajos en el sector afectado.

Los tiempos ya están marcados: 12 meses de preconstrucción y 24 meses de obra.

Detrás de esa firma hay una historia más larga. En octubre de 2023, un movimiento en masa golpeó ese tramo de la vía nacional 6602. Dañó obras ya ejecutadas, interrumpió la construcción y reabrió un debate incómodo: quién respondía por lo ocurrido. Durante 2024, la concesionaria Ruta del Cacao adelantó trabajos de estabilización, reconstrucción de calzada y drenajes. El tránsito se recuperó, pero el proyecto quedó enredado.

La discusión terminó en un panel de amigable composición. En septiembre de 2025, ese tribunal resolvió el punto clave: declaró un evento eximente de responsabilidad para la concesionaria y ordenó a las partes acordar una salida técnica y contractual.

Lo que se firma ahora es, en la práctica, ese acuerdo. “Desde la ANI se ha venido actuando de manera diligente y coordinada (…) para avanzar hacia una solución definitiva que permita la terminación y Entrega de la Unidad Funcional 8”, señaló Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la entidad.

#BuenasNoticias🤩 Suscribimos acta que permite el inicio de obras en el sector comprendido entre Lisboa y Portugal en el proyecto Bucaramanga - Barrancabermeja – Yondó🚗.



Nuestro vicepresidente @robeuparelabrid nos entrega más detalles ⬇️ pic.twitter.com/kKzpV4ZGHz — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) March 17, 2026

Cuando esta unidad entre en operación, el corredor completo podrá pasar a fase de operación y mantenimiento. Eso significa que habrá mejor conexión entre Bucaramanga y Barrancabermeja, y un enlace más fluido hacia Yondó y el Magdalena Medio, donde se concentran nodos clave de la industria petrolera.

Es, además, una vía diseñada para carga pesada.

El proyecto, de más de 150 kilómetros y una inversión que supera los COP 3 billones, ha sido presentado desde su origen como una pieza estratégica para conectar el oriente del país con la costa Caribe y con los centros de producción energética. Menos tiempo, menos costos logísticos, más competitividad.

En papel, el avance es alto. En la realidad, el camino ha sido más irregular.

Hubo señales desde temprano. En 2022, un tramo recién inaugurado presentó fallas en la calzada a pocos días de su apertura por el presidente Iván Duque. Luego vinieron cierres, protestas de transportadores y reclamos por el estado de la vía en sectores puntuales. En 2024 y 2025, el sector de Lisboa se volvió un punto sensible, tanto por problemas geotécnicos como por bloqueos.

En febrero de este año, las lluvias obligaron a cierres preventivos en el corredor. Y en paralelo, comunidades en Santander han mantenido protestas, sin bloqueos, por ahora, para exigir mantenimiento y soluciones de fondo en otras rutas conectadas. Lograron un acuerdo para una mesa de diálogo el próximo 25 de marzo.

Ese es el entorno en el que se reactiva la obra. La Unidad Funcional 8, que ya tenía un avance cercano al 92 %, se convirtió en el cuello de botella de un proyecto casi terminado. Sin ese tramo, el corredor no podía consolidarse como sistema completo.

Ahora, con el acta firmada, el proyecto vuelve a tener una hoja de ruta clara.

La obra reduce los tiempos de desplazamiento entre la capital de Santander y Barrancabermeja; ya no es de dos horas y media, sino de una hora y media.

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