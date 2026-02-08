Logo El Espectador
Estas son las afectaciones en las vías concesionadas por las lluvias del frente frío

La Agencia Nacional de Infraestructura reporta daños en puentes y bloqueos en la circulación en cinco corredores de Magdalena, Huila, Córdoba, Cundinamarca y Santander.

Redacción Economía
09 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Una zona afectada por inundaciones en zona rural del sur del departamento de Córdoba.
Foto: EFE - Carlos Ortega
Como resultado de las lluvias de las últimas semanas, la Agencia Nacional de Infraestructura reportó este domingo que hay afectaciones en cinco vías concesionadas del país en los departamentos de Magdalena, Huila, Córdoba, Cundinamarca y Santander.

Los principales daños se han registrado en corredores concesionados en la costa Caribe. La afectación más grave se ubica en el puente Jalisco, en la vía que conduce de Montería a Puerto Rey, vía en manos de la concesión Ruta al Mar.

Además de este puente, hay dos estructuras más comprometidas: en el corredor Santana-Mocoa Neiva (municipio de Hobo) y en la vía Santa Marta-Paraguachón.

Las demás afectaciones incluyen caídas de árboles, deslizamientos de tierra y caídas de piedras.

De acuerdo con el Ideam, las lluvias de este domingo registraron una disminución de 26 % frente al volumen del sábado, aunque no se descarta que el agua siga cayendo de cara a la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Este domingo se reportó la llegada de ayudas a Córdoba, en donde hay 24 municipios afectados por la emergencia. La Gobernación informó en sus redes sociales la llegada de colchones enviados por la UNGRD y se anunció la recaudación de fondos y donaciones para atender los puntos críticos.

