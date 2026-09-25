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Crece la pobreza en Argentina y afecta a un tercio de la población

La pobreza en Argentina volvió a crecer y llegó al 32,3 % en el primer semestre de 2026. La indigencia también aumentó al 7,5 %, según el Indec, después de dos años de descenso.

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Agencia AFP
25 de septiembre de 2026 – 07:15 a. m.
AME045. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 24/09/2026.- Fotografía del 18 de septiembre de 2026 que muestra personas comiendo en un comedor comunitario, creado por la organización Red Solidaria, en Buenos Aires (Argentina). La pobreza en la población urbana de Argentina se situó en el 32,3 % en el primer semestre de este año, lo que supuso una subida de 4,1 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en la segunda mitad de 2025, informaron este jueves fuentes oficiales. EFE/ Nicolás Suárez
AME045. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 24/09/2026.- Fotografía del 18 de septiembre de 2026 que muestra personas comiendo en un comedor comunitario, creado por la organización Red Solidaria, en Buenos Aires (Argentina). La pobreza en la población urbana de Argentina se situó en el 32,3 % en el primer semestre de este año, lo que supuso una subida de 4,1 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en la segunda mitad de 2025, informaron este jueves fuentes oficiales. EFE/ Nicolás Suárez
Foto: EFE - Nicolás Suárez

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La pobreza en Argentina volvió a crecer después de dos años y en el primer semestre de 2026 experimentó un repunte significativo al afectar a un tercio de la población, según cifras oficiales publicadas este jueves.

El índice llegó al 32,3 %, un aumento de 4,1 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de indigencia también mostró un alza y abarca al 7,5 %, informó el instituto oficial de estadísticas Indec.

El organismo considera pobres a los adultos cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de unos USD 340 al cambio oficial, y que incluye alimentos y otros bienes y servicios. La canasta básica con la que se mide la indigencia contempla solo alimentos y se ubica en torno a USD 150.

El registro iba en baja desde el pico del primer semestre de 2024, cuando 52,9 % de los 47 millones de habitantes del país vivía en la pobreza.

La estadística es una de las variables que más suele destacar el presidente Javier Milei para ilustrar lo que considera el éxito del plan económico ultraliberal que puso en práctica desde que asumió en diciembre de 2023.

"Sacamos a 14 millones de personas de la pobreza", dijo el mandatario este miércoles en un evento en Nueva York.

El crecimiento de la pobreza en el primer semestre del año va de la mano con la inflación, que, tras un fuerte retroceso en 2023, volvió a acelerarse entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), planteó que "tres de cada diez personas están desde hace tiempo en situación de pobreza", y señaló la precarización laboral como "el mayor problema".

Algunos de los rubros que más empleo generan en Argentina, como la industria manufacturera y el comercio, sufren por la apertura importadora y la caída del consumo en el gobierno de Milei.

Unas 30.000 empresas cerraron desde que el autodenominado "anarcocapitalista" asumió el poder y el desempleo subió a 7,9% en el último trimestre relevado, el nivel más alto desde 2021, con casi la mitad de la población económicamente activa en la informalidad laboral.

"El mayor problema es la precarización laboral, no la desocupación, porque las familias cuando son carenciadas (…) tienen que inventarse un trabajo, que puede ser el cartoneo de residuos, la venta ambulante, vender comida en la estación de tren", explicó Donza.

La pobreza impacta con más fuerza a los niños. El 44,5 % de los menores de hasta 14 años son pobres, de los cuales 10,8 % son indigentes, consigna el Indec.

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Por Agencia AFP

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