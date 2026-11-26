La decisión judicial confirma que FEDEGÁN no ha suministrado la totalidad de la información solicitada por el…

El Ministerio de Agricultura anunció que obtuvo "una importante victoria judicial en defensa de la transparencia", luego de que un juez constitucional le concedió la acción de tutela interpuesta por la entidad contra Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos), debido a que encontró "vulnerado su derecho fundamental de petición, ante la falta de respuesta completa, clara y de fondo a los requerimientos formulados por la cartera".

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La decisión judicial confirma que FEDEGÁN no ha suministrado la totalidad de la información solicitada por el Ministerio y que, por tanto, persiste el incumplimiento de su deber de responder integralmente los requerimientos relacionados con la administración del Fondo Nacional del Ganado.

Ahora, la orden del juez obliga a Fedegán a que, en un término improrrogable de 48 horas, complemente su respuesta a los 61 requerimientos pendientes, entregue los respectivos soportes documentales y responda de manera precisa, completa y de fondo cada uno de los puntos formulados por el Ministerio.

"Seremos absolutamente rigurosos en el cumplimiento de esta decisión. Si Fedegán desatiende la orden judicial dentro del término establecido, acudiremos ante el juez competente para promover el correspondiente incidente de desacato y solicitar las medidas y sanciones previstas en la ley, sin perjuicio de las demás acciones administrativas, legales y contractuales a que haya lugar", resaltó el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero.

El jefe de la cartera agregó que los recursos parafiscales no son propiedad de quienes los administran. Sino que su manejo exige transparencia, soportes verificables y rendición de cuentas. "Cumplir con la ley y responder ante las autoridades no es una opción: es una obligación", finalizó.

¿Qué responde Fedegán?

Este jueves, Fedegán publicó un comunicado en el que invita al Gobierno a dialogar y "convertir las oportunidades de la ganadería nacional en motores de desarrollo rural", de acuerdo con el presidente Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera. Y añadió que el gremio respalda al presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

“Al Gobierno Nacional lo invitamos a retomar un diálogo franco y a sentarnos a trabajar sobre esas coincidencias”, manifestó Lafaurie Rivera, quien destacó que la voluntad política del Ejecutivo puede traducirse en decisiones más efectivas para proteger a las familias rurales y fortalecer la producción agropecuaria.

El dirigente gremial, en representación de un sector que aporta el 1,4 % al producto interno bruto (PIB) del país, insistió en que la experiencia, el conocimiento técnico y la capacidad operativa de la institucionalidad ganadera están al servicio de Colombia y pueden contribuir a materializar los propósitos del Gobierno en materia de desarrollo rural.

“Auditorías sí, con independencia, rigor técnico y garantías. Reconocemos la facultad del Ministerio de acudir a una auditoría externa y estamos dispuestos a entregar la información requerida, porque entendemos la rendición de cuentas como un ejercicio de transparencia frente a los ganaderos”, afirmó José Félix Lafaurie.

Consideró que la revisión debe tener en cuenta los resultados de las auditorías adelantadas por la Contraloría General de la República, establecer los aspectos que requieren un examen adicional y justificar el alcance y los costos del ejercicio auditor. En ese sentido, informó que el gremio ha solicitado el acompañamiento preventivo de los organismos de control.

Lafaurie recordó que, de acuerdo con los antecedentes de las auditorías de la Contraloría desde 1994, no ha prosperado ningún hallazgo de carácter disciplinario, fiscal o penal. Reiteró que la Federación reconoce la importancia de los mecanismos de vigilancia y control sobre los recursos parafiscales aportados por los ganaderos colombianos.

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