Jaime Edison Rojas, líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales del Politécnico Grancolombiano, dice que el primer piso puede salir más barato. El último, en cambio, no tiene por qué ser el más costoso. La salvedad es la terraza: si el…

El ruido, la luz, la vista y la salida a la calle en un sismo dependen, en buena parte, del piso en el que se viva. Y el bolsillo también entra en la cuenta. ¿Cuál es el mejor piso para vivir en un edificio? Estos son los factores que conviene mirar antes de decidir.

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Jaime Edison Rojas, líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales del Politécnico Grancolombiano, dice que el primer piso puede salir más barato. El último, en cambio, no tiene por qué ser el más costoso. La salvedad es la terraza: si el edificio tiene una, pueden aparecer filtraciones y, con ellas, gastos adicionales.

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Inmobiliarias como OIKOS calculan que el precio de un apartamento varía alrededor de 1 % por planta, y que los pisos altos son los más valorados. No obstante, es un cálculo general, pues el valor final de cada unidad también depende de la ubicación del proyecto y de la vista.

¿Qué piso es más seguro en caso de sismo?

José Orlando Martínez, profesor de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, empieza por el primer piso. Si el edificio tiene parqueaderos ahí, puede darse el llamado piso blando o piso flexible: un nivel con menos rigidez que el resto de la estructura, que podría colapsar en un sismo de alta magnitud.

Blu Radio ha explicado que una de las señales de alerta es un primer piso con columnas muy delgadas, hechas así para dejar espacio a los parqueaderos. En Colombia, las construcciones nuevas deben cumplir la norma sismorresistente NSR-10, adoptada con el Decreto 926 de 2010.

Para Martínez, el tercero es conveniente porque desde ahí se baja a la calle en menos de un minuto. Y hace una advertencia sobre el ascensor: "no es conveniente tomar el ascensor en caso de sismo, porque este puede quedar cerrado por los movimientos de la estructura".

¿Qué piso tiene menos ruido, más luz y mejor vista?

Rojas describe el primer piso como un nivel que "suele ser más oscuro, con mayor ruido y más frío". El segundo tampoco se libra del todo. Según Martínez, allí pueden llegar los ruidos de los parqueaderos o los del comercio del primer piso, si lo hay.

Más arriba, el panorama mejora. Martínez indica que las personas jóvenes "podrían vivir hasta en un quinto piso", con mejor vista y menos ruido de la calle. A esa altura, dice, los habitantes de la vivienda todavía podrían tener un acceso relativamente rápido a la calle por la escalera.

Entonces, ¿en qué piso conviene vivir?

Rojas recomienda los pisos intermedios, aunque con una condición: "yo recomendaría uno que esté en los pisos medios, dependiendo de la extensión del edificio". La condición pesa en una ciudad como Bogotá, donde hay torres de apartamentos de 20 pisos. Lo que es piso medio en un edificio de seis niveles no lo es en una torre de esa altura.

Martínez se queda con el tercero, y con el quinto como tope para los más jóvenes.

Al final, el mejor piso para vivir en un edificio depende de qué pese más en cada caso. Quien mire el precio puede encontrar el primero más barato. Quien piense en un sismo tiene en el tercero una salida rápida a la calle. Y a quien le importen la vista y el silencio, los pisos más altos le dan ventaja, siempre que el edificio y la edad de quien lo habite lo permitan.

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