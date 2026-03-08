¿Cuándo es el Día Cívico en 2026? Se aproxima fecha y DIAN anunció medidas

Imagen de referencia. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada abril, el calendario del Estado tiene una jornada particular que no siempre aparece en la lista de festivos, pero que sí cambia la rutina de varias entidades públicas.

Se trata del día cívico decretado por el Gobierno nacional, una fecha en la que las entidades del orden nacional suspenden su atención al público y sus actividades habituales.

Para 2026, esa jornada ya tiene fecha definida: será el viernes 17 de abril.

La decisión tiene implicaciones más allá del funcionamiento de las oficinas públicas. También modifica algunos plazos del calendario tributario, algo que afecta a empresas, contadores y contribuyentes en todo el país.

La jornada fue establecida mediante el Decreto 500 de 2024, que dispuso que el tercer viernes de abril de cada año sea considerado día cívico para las entidades del orden nacional.

El Gobierno denominó esta fecha “Día Cívico de la Paz con la Naturaleza”, una jornada orientada, según el decreto, a promover la reflexión sobre el cuidado de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas.

⚠️¿Qué cambia? Durante ese día las entidades públicas nacionales no prestan atención al público ni desarrollan sus actividades laborales habituales, por lo que la jornada se considera no hábil en el calendario administrativo del Estado.

Este año el vencimiento coincidió con el viernes 17 de abril. Ahora el límite pasará al lunes 20 de abril, es decir, el siguiente día hábil.

La advertencia de la DIAN sobre el calendario tributario

Debido a esa condición de día no hábil, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que varios vencimientos tributarios deberán ajustarse, pues al desaparecer un día del calendario administrativo, los vencimientos posteriores también se desplazan.

Entre ellas se encuentran:

La declaración y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes correspondiente al año gravable 2025.

La declaración y pago mensual de retención en la fuente del año 2026.

La declaración anual de Presencia Económica Significativa (PES).

La declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST).

La autoridad tributaria recomendó a empresas, contadores y contribuyentes revisar el calendario actualizado para evitar contratiempos.

Aunque el Día Cívico no hace parte del calendario oficial de festivos del país, su impacto se siente en la administración pública y en algunos trámites relacionados con el Estado.

Para muchas personas puede pasar inadvertido. Sin embargo, para empresas, contadores y contribuyentes, puede significar un cambio en las fechas límite para cumplir con obligaciones tributarias.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.