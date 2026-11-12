La información da cuenta de una mejora en la productividad del campo: el rendimiento promedio pasó de 9,26 a 9,64 toneladas por hectárea, un aumento de 4,1 %. El resultado contrasta con un semestre con menor área…

La producción agrícola de los cultivos transitorios llegó a 8.020.800 toneladas en el primer semestre de 2026, un 6,1 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 7.562.778 toneladas.

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¿Cuánto alimento se cultiva y en qué?: así va la producción agrícola en 2026

La información da cuenta de una mejora en la productividad del campo: el rendimiento promedio pasó de 9,26 a 9,64 toneladas por hectárea, un aumento de 4,1 %. El resultado contrasta con un semestre con menor área sembrada, la cual pasó de 1.309.106 a 1.165.623 hectáreas con un descenso de 11 %.

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Los cultivos con mejores resultados

Entre los cultivos con mejor comportamiento se encuentra el maíz, que alcanzó 1.086.473 toneladas, con un crecimiento de 25 % en producción y de 11,9 % en rendimiento. El maíz blanco registró el mayor avance, con un crecimiento de 31,4 % en la producción y 23,8 % más rendimiento.

La papa, el cultivo transitorio de mayor volumen en el país, sumó 2.350.495 toneladas, 9,8 % más que en 2025, y su rendimiento pasó de 23,53 a 25,29 toneladas por hectárea.

La yuca creció 14,1 % en producción hasta 1.625.620 toneladas y amplió 6 % su área sembrada, lo que la mantiene como el tercer cultivo transitorio del país por superficie.

El fríjol y el tomate también se destacan, con aumentos en producción de 16,8 % y 16,2 %, respectivamente, explicados en buena medida por mejores rendimientos por hectárea.

En siembras, la zanahoria registró el mayor crecimiento del semestre, con 31 % más área sembrada.

Por grupos, las raíces y tubérculos aportaron 4.347.648 toneladas, la cifra más alta, con un crecimiento de 10,2 %.

“Con la publicación de estos resultados, el país cuenta con información actualizada, municipio por municipio, sobre el comportamiento de los cultivos que llegan a la mesa de los colombianos. Estas cifras son la base para que las entidades del sector, los gobiernos territoriales y los productores tomen decisiones informadas y planifiquen el desarrollo rural”, dijo el director general (e) de la UPRA, Alberto Esmeral.

Las EVA son la principal fuente de información agrícola municipal del país y se construyen con el apoyo de las secretarías de agricultura departamentales y municipales. Los datos del informe son preliminares y pueden ajustarse a medida que se complete y actualice la información de las fuentes.

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