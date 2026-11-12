 

Publicidad

¿Cuánto alimento se cultiva y en qué?: así va la producción agrícola en 2026

Los cultivos transitorios tuvieron un mejor desempeño en el primer semestre del año, frente a 2025, aunque el área sembrada se redujo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Economía
MEX9304. TAPACHULA (MÉXICO), 05/08/2025.- Fotografía de un cultivo de maíz este martes, en el municipio de Tapachula, en Chiapas (México). Productores de maíz de la Costa, Soconusco y Frontera Sur, en el estado de Chiapas, sureste de México, se declararon en crisis por la canícula (altas temperaturas) que ha impactado fuertemente en sus cultivos, lo que agrava la situación que enfrenta el campo mexicano, sector agrícola y dejando pérdidas económicas. EFE/ Juan Manuel Blanco
El maíz blanco registró el mayor avance en la producción agrícola.
Foto: EFE - Juan Manuel Blanco

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La producción agrícola de los cultivos transitorios llegó a 8.020.800 toneladas en el primer semestre de 2026, un 6,1 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 7.562.778 toneladas.

Así lo muestran las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA), publicadas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

La información da cuenta de una mejora en la productividad del campo: el rendimiento promedio pasó de 9,26 a 9,64 toneladas por hectárea, un aumento de 4,1 %. El resultado contrasta con un semestre con menor área sembrada, la cual pasó de 1.309.106 a 1.165.623 hectáreas con un descenso de 11 %.

Lea: Los precios de los alimentos aceleran la inflación: ¿a qué se debe?

Los cultivos con mejores resultados

Entre los cultivos con mejor comportamiento se encuentra el maíz, que alcanzó 1.086.473 toneladas, con un crecimiento de 25 % en producción y de 11,9 % en rendimiento. El maíz blanco registró el mayor avance, con un crecimiento de 31,4 % en la producción y 23,8 % más rendimiento.

Le puede interesar

Economía

Gobierno revierte las APPA que cubrían cerca de un millón de hectáreas
Suscriptores

Macroeconomía

Las sombras en las cifras de inflación en Colombia

Economía

Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró la divisa este lunes 9 de noviembre

La papa, el cultivo transitorio de mayor volumen en el país, sumó 2.350.495 toneladas, 9,8 % más que en 2025, y su rendimiento pasó de 23,53 a 25,29 toneladas por hectárea.

La yuca creció 14,1 % en producción hasta 1.625.620 toneladas y amplió 6 % su área sembrada, lo que la mantiene como el tercer cultivo transitorio del país por superficie.

El fríjol y el tomate también se destacan, con aumentos en producción de 16,8 % y 16,2 %, respectivamente, explicados en buena medida por mejores rendimientos por hectárea.

En siembras, la zanahoria registró el mayor crecimiento del semestre, con 31 % más área sembrada.

Por grupos, las raíces y tubérculos aportaron 4.347.648 toneladas, la cifra más alta, con un crecimiento de 10,2 %.

“Con la publicación de estos resultados, el país cuenta con información actualizada, municipio por municipio, sobre el comportamiento de los cultivos que llegan a la mesa de los colombianos. Estas cifras son la base para que las entidades del sector, los gobiernos territoriales y los productores tomen decisiones informadas y planifiquen el desarrollo rural”, dijo el director general (e) de la UPRA, Alberto Esmeral.

Las EVA son la principal fuente de información agrícola municipal del país y se construyen con el apoyo de las secretarías de agricultura departamentales y municipales. Los datos del informe son preliminares y pueden ajustarse a medida que se complete y actualice la información de las fuentes.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

agrícola

Agro

Alimentos

Campo

Producción
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido