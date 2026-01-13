¿Cuánto cuesta instalar energía solar en casa y en cuánto tiempo se recupera la inversión?

Imagen de referencia. Foto: EFE - YAHYA ARHAB

La transición energética dejó de ser un lujo reservado a fincas o grandes empresas. En Colombia, cada vez más hogares miran al techo como una forma concreta de reducir una factura que, paradójicamente, sube justo cuando el usuario más espera que baje.

La energía no siempre da tregua. Entre tarifas que suben, cargos que aparecen y anuncios de ajustes temporales, muchos usuarios sienten que pagan más justo cuando menos margen tienen. En ese escenario, la energía solar dejó de sonar futurista y empezó a verse como una alternativa doméstica.

La pregunta aparece rápido y sin rodeos: ¿cuánto cuesta instalar paneles solares en un hogar colombiano y en cuánto tiempo se recupera esa inversión?

La respuesta corta: no es una inversión barata, pero los costos bajaron y el retorno ya es visible para miles de hogares. En condiciones normales, el tiempo de recuperación se mueve entre cinco y siete años, según el consumo, la ciudad y el tamaño del sistema.

El precio real de pasarse al sol

En 2025, el mercado colombiano muestra rangos bastante definidos. Un panel solar residencial cuesta entre COP 380.000 y COP 750.000, dependiendo de la tecnología, la marca y las certificaciones. Pero ningún hogar funciona con un solo panel. Lo que se instala es un sistema completo.

Ese sistema incluye paneles, inversor (el equipo que convierte la energía solar en electricidad usable), estructuras de soporte, cableado, protecciones eléctricas y mano de obra especializada. Ahí es donde aparece la diferencia real de precios.

Según la empresa de soluciones energéticas OPS Colombia, ahí aparecen estos rangos habituales:

🏠 Sistema pequeño (2–3 kW)

Cubre entre 30 % y 50 % del consumo de un hogar promedio.

Costo: entre COP 7 y 10 millones.

🏢 Sistema medio (4–6 kW)

Cubre entre 60 % y 90 % del consumo.

Costo: entre COP 12 y 18 millones.

🏭 Sistema grande (7–10 kW)

Puede cubrir todo el consumo de un pequeño negocio e incluso generar excedentes.

Costo: desde COP 22 millones y puede superar los 40 millones, según componentes.

Para ponerlo en perspectiva: es una inversión similar a cambiar cocina, pisos y baños juntos, es una decisión a largo plazo.

Por eso, el estudio técnico previo importa. Un mal cálculo en potencia, orientación o sombras convierte una buena idea en una decepción costosa.

¿Cuánto se ahorra y cuándo se recupera?

Aquí está el dato que inclina la balanza. En muchas ciudades del país, el tiempo de recuperación de la inversión se ubica entre cinco y siete años, de acuerdo con las estimaciones de Reiki Energía Solar. En zonas con tarifas altas, buen sol y consumo constante, puede ser incluso menor.

Después de ese punto, la energía que produce el sistema es, en la práctica, energía gratis. Los paneles tienen una vida útil superior a 25 años, con una degradación lenta (pierden alrededor de 0,5 % de eficiencia por año).

Así, los primeros años paga la inversión. Los siguientes quince o veinte años se paga mucha menos luz.

El sol ayuda, pero no trabaja solo

No todos los techos rinden igual. El desempeño de un sistema solar depende de factores que muchas cotizaciones pasan por alto.

La radiación solar varía por región. La orientación y la inclinación del techo influyen directamente en la producción. Las sombras de edificios, árboles o antenas reducen el rendimiento. Y la tarifa local importa: cuanto más cara es la electricidad, más rápido se paga el sistema.

También pesan los hábitos de consumo. Un hogar que usa la mayor parte de la energía en el día aprovecha mejor los paneles que uno que concentra su consumo en la noche.

Incentivos: lo que debe saber

Hoy existen beneficios fiscales vigentes que reducen el costo real del sistema.

¿Qué beneficios fiscales existen hoy?

Los equipos solares certificados están excluidos de IVA. Además, la inversión puede deducirse en el impuesto de renta hasta en un 50 %, siempre que el proyecto esté certificado por la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética).

Las empresas tienen beneficios adicionales, como depreciación acelerada y, en algunos municipios, descuentos en impuestos locales. Estos incentivos fueron extendidos hasta 2031 por la Ley 2099.

¿Quiénes pueden acceder?

Personas naturales y jurídicas, con requisitos distintos. Las empresas, además, pueden aplicar depreciación acelerada y descuentos locales en ICA o predial.

¿Qué equipos están cubiertos?

Paneles, inversores, baterías y estructuras de soporte, siempre que estén en la lista oficial de bienes elegibles.

¿Cómo funciona la compensación de excedentes?

Si el sistema produce más de lo que consume, la energía se inyecta a la red y se descuenta en la factura, bajo reglas de la CREG y del comercializador.

¿Hay financiación?

Si no tiene toda la plata, el mercado ofrece alternativas con costos y condiciones distintas: créditos verdes con plazos largos y tasas preferenciales; leasing o alquiler de sistemas, donde se paga cuota mensual; y modelos de inversión inicial, en los que una empresa instala el sistema y usted paga la energía a un precio pactado.

