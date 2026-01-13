Emisión de bonos por USD 5.000 millones prueba apetito de inversores previo a elecciones

Los títulos a 2029, 2031 y 2033 se colocaron con rendimientos entre 5,65 % y 6,75 %. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Colombia recaudó casi USD 5.000 millones en los mercados mundiales de bonos antes de las decisivas elecciones presidenciales y al Congreso, sumándose a otros gobiernos de mercados emergentes que se han apresurado a fijar costes de endeudamiento más bajos este mes.

El país vendió bonos denominados en dólares por primera vez desde abril, en una prueba de la demanda de los inversores por su deuda en medio de una disputa política entre Bogotá y Washington.

El presidente Gustavo Petro, que se encuentra en su último año de mandato, se ha enfrentado repetidamente con el presidente Donald Trump, incluso tras la operación militar estadounidense en Venezuela. Los líderes mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada y acordaron reunirse en la Casa Blanca el próximo mes, pero Petro pronto renovó sus críticas.

El martes, el productor sudamericano de petróleo fijó el precio de USD 2.000 millones en bonos con vencimiento en 2029 y un rendimiento del 5,65 %, así como dos tramos de USD 1.480 millones en bonos con vencimiento en 2031 y 2033 y un rendimiento del 6,35 % y el 6,75 %, respectivamente, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque la información es privada.

BofA Securities, Citigroup y Deutsche Bank Securities están llevando a cabo la operación, según un prospecto preliminar.

Los gobiernos de todo el mundo en desarrollo se han apresurado a aprovechar la demanda de los inversores por la deuda de los mercados emergentes al comienzo del año, ya que el rendimiento adicional sobre los bonos del Tesoro ha caído al nivel más bajo en más de una década. Las operaciones soberanas en moneda fuerte han ascendido a un total de unos USD 52.000 millones hasta el lunes, lo que supone un aumento de más del 50 % con respecto al mismo periodo de 2025, según datos recopilados por Bloomberg.

Las elecciones al Congreso están previstas para marzo, seguidas de las presidenciales en mayo. Aunque el candidato favorito de Petro, el senador Iván Cepeda, lideraba las primeras encuestas, la última, publicada este fin de semana, situaba al abogado conservador Abelardo de la Espriella en cabeza con un 28 % de apoyo.

Los activos del país se han visto sometidos a presión en las últimas semanas después de que Petro anunciara un aumento del 23 % en el salario mínimo, lo que ha avivado los temores de inflación y de un aumento del déficit fiscal.

Los bonos en dólares han perdido una media del 2,5 % desde la última venta de bonos globales del país en noviembre, el peor rendimiento en un índice de Bloomberg, según muestran los datos.

