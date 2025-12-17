¿Cuánto ganaron los bancos en Colombia en octubre de 2025? Así quedó el ranking

Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

Bancolombia, Banco Davivienda y el Banco de Bogotá lideran el ranking de ganancias entre los bancos en Colombia, de acuerdo con los estados financieros reportados a la Superintendencia Financiera con corte a octubre de 2025.

En paralelo, el sistema financiero en su conjunto acumuló utilidades por COP 127 billones a octubre, según la entidad. Dentro de ese balance general, los establecimientos de crédito (categoría que agrupa a los bancos) acumularon utilidades por COP 12,9 billones entre enero y octubre de 2025.

En octubre de 2025, los activos totales del sistema alcanzaron COP 3.503 billones, reflejando el volumen de recursos que administran bancos, aseguradoras, fondos y demás entidades vigiladas.

Por su parte, los establecimientos de crédito concentraron activos por $1.097,8 billones a octubre. Dentro de ese grupo, la cartera de créditos y las operaciones de leasing financiero sumaron COP 691,6 billones, un dato que confirma el papel central del crédito en la actividad financiera del país.

Los bancos con mayores ganancias

Bancolombia se ubicó como el banco con mayores utilidades en lo corrido del año, al reportar ganancias por COP 5,31 billones entre enero y octubre.

Le siguieron Banco Davivienda, con COP 1,37 billones, y el Banco de Bogotá, que acumuló COP 1,16 billones, según los estados financieros.

Más atrás en el ranking aparecen Banco GNB Sudameris, con COP 646.226 millones, Citibank, con COP 566.018 millones, y el Banco Agrario de Colombia, que reportó $540.422 millones en utilidades a octubre.

A octubre de 2025, cuatro bancos reportaron pérdidas en sus resultados. Se trata de Bancoomeva, con un resultado negativo de COP 11.873 millones; Lulo Bank, con COP 44.677 millones en rojo; AV Villas, que registró pérdidas por COP 54.405 millones; y Banco Pichincha, con un resultado negativo de COP 135.801 millones.

Si bien la mayoría de los bancos reportó utilidades a octubre, no todos mostraron una mejora frente al año pasado. Según los estados financieros reportados a la Superfinanciera, varias entidades registraron una variación anual negativa en sus resultados.

En ese grupo aparecen bancos como Citibank (-1,9 %), BBVA Colombia (-208,9 %), Itaú (-38,6 %), AV Villas (-49,6 %) y Banco Pichincha (-34,0 %), que reportaron utilidades a octubre, pero menores a las observadas en el mismo periodo de 2024.

En otros casos, la reducción anual fue más marcada. Bancamía (-129,5 %), Mibanco (-321,2 %), Banco W (-210,8 %), Banco Popular (-106,1 %), Scotiabank Colpatria (-107,2 %), Lulo Bank (-30,6 %) y Bancoomeva (-43,1 %) registraron caídas significativas frente al año pasado.

Cómo se movieron el crédito y el ahorro

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, a octubre los depósitos y exigibilidades de los establecimientos de crédito sumaron COP 774,9 billones, con un crecimiento nominal anual de 9,4 %. Las cuentas de ahorro concentraron COP 340,2 billones, seguidas por los certificados de depósito a término (CDT), con COP 338,7 billones (un indicador de la importancia del ahorro dentro del sistema financiero).

En cuanto al crédito, el saldo de la cartera bruta alcanzó COP 745,4 billones a octubre. Tras más de dos años de variaciones reales negativas, la cartera completó seis meses consecutivos con crecimiento real anual positivo, impulsado principalmente por los segmentos de vivienda y microcrédito, según la entidad.

La mora en el sistema financiero

A octubre, el saldo de la cartera con mora mayor a 30 días se ubicó en COP 30 billones, mientras que el indicador de calidad de cartera fue de 4 %.

Las provisiones sumaron COP 41,2 billones, lo que permitió que el sistema mantuviera un nivel de cobertura del 137,3 %, es decir, recursos suficientes para cubrir la cartera vencida.

