¿De dónde vienen los turistas extranjeros que llegan a Colombia?

Turistas recorriendo la Comuna 13 en Medellín (Colombia). Imagen de referencia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre enero y septiembre de este año, el país he recibido a casi 5 millones de visitantes no residentes. De estos, 3,3 millones son extranjeros, según cifra de Procolombia y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Esta última cifra representa un crecimiento de 5,2 % frente a los datos del mismo periodo en 2024.

El país de origen de donde viene la mayor cantidad de visitantes extranjeros sigue siendo Estados Unidos, con casi un millón de viajeros.

El resto del escalafón se ve de esta forma:

Frente al mismo periodo de 2024, los orígenes que más crecieron en su aporte de viajeros extranjeros fueron Perú (24,8%), Brasil (22%), España (15%) y México (10%), de acuerdo con Procolombia.

De acuerdo con la entidad, estos buenos resultados están impulsados, a su vez, por “fortalecimiento de la conectividad aérea internacional”, según se lee en un comunicado, en el que se agrega que el país cuenta con unas 1.520 frecuencias semanales, ofrecidas por 29 aerolíneas, que conducen hacia igual número de países.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.