“Hoy revisamos proyecto por proyecto y los principales problemas del Magdalena. En vivienda tenemos para el departamento 2.055 mejoramientos pendientes, distribuidos en 498 proyectos de 22 municipios por COP 75.000 millones. La instrucción para…

Este viernes, tras la finalización del paro armado, el presidente Abelardo de la Espriella presentó un balance de las acciones adelantadas por su gobierno en Santa Marta y anunció las inversiones que liderará para impulsar el desarrollo no solo de la ciudad, sino también del departamento del Magdalena.

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De la Espriella le encarga al presidente de Ecopetrol vigilar inversiones en Magdalena

“Hoy revisamos proyecto por proyecto y los principales problemas del Magdalena. En vivienda tenemos para el departamento 2.055 mejoramientos pendientes, distribuidos en 498 proyectos de 22 municipios por COP 75.000 millones. La instrucción para el Ministerio de Vivienda es destrabar esos proyectos”, dijo el presidente.

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En agua, De la Espriella señaló que se trabajará para terminar el alcantarillado del municipio de Ariguaní, el cual cuenta con un avance en su ejecución del 40 %. También dijo que se replanteará el proyecto de abastecimiento de agua para Santa Marta, pues el dinero ya está en el CONPES.

“Lo de las plantas desalinizadoras no va porque técnicamente no es viable”, puntualizó.

En materia de infraestructura, dijo que la vía Barranquilla – Santa Marta será “nuestra vía milagro”. Precisó que ya se comenzó la construcción del primero de los dos viaductos previstos para facilitar el intercambio de agua entre el Caribe y Ciénaga Grande.

“Vamos a impulsar la ampliación y modernización del aeropuerto de Santa Marta. La capital del Magdalena merece una pista de 2.400 metros para conectarla con el mundo, acompañada de nuevas frecuencias”, señaló.

Sobre la salud, enfatizó en que se dará una dotación al Hospital Julio Méndez, mediante una inversión de COP 11.000 millones. En el municipio de Fundación se entregará un puesto de salud con dotación y una ambulancia.

En turismo, se trabajará en los seis muelles turísticos de Santa Marca, con un aporte de COP 17.968 millones. El Cerro de las Cruces recibirá una inversión de COP 5.000 millones.

De la Espriella también dijo que se está diseñando un plan a largo plazo para la ciudad, al que describió como “un plan maestro de 100 años”.

Finalmente, el presidente aseguró que Magdalena tiene “un gran padrino”, el cual es Joaquín Gutiérrez Caballero, quien recientemente fue designado como el nuevo presidente de Ecopetrol.

“Joaquín es un hijo de esta tierra. Usted me responde porque todo esto se articule. usted es el padrino de Santa Marta”, dijo al detallar que su tarea será la de hacer seguimiento a los compromisos asumidos, así como articular las capacidades del Gobierno para que los proyectos avancen. “Quiero responsables, fecha, seguimiento y resultados. En el sector privado es resolviendo.com”, concluyó.

La pregunta que queda es si dentro de las funciones del presidente de Ecopetrol está el atender este tipo de encargos del presidente.

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