"Se nota que el doctor Vives no me conoce", escribió el mandatario en su cuenta de X. En el mensaje, cuestionó que el…

La polémica por el título de posgrado de Jaime Vives terminó por costarle la dirección de Coljuegos. El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el funcionario debe abandonar el cargo, después de que una investigación de La Silla Vacía revelara que obtuvo una especialización en Alta Gerencia en la Universidad del Magdalena en un proceso de dos meses, tras homologar casi el 90 % de los créditos por su experiencia laboral.

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De la Espriella ordena la salida de Jaime Vives de Coljuegos por polémica con su título

"Se nota que el doctor Vives no me conoce", escribió el mandatario en su cuenta de X. En el mensaje, cuestionó que el funcionario hubiera actuado de esa manera pese a las directrices que, según dijo, había impartido a su equipo de Gobierno. Luego fue explícito sobre su decisión: "Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos".

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Se nota que el doctor Vives no me conoce.



Creer que se puede actuar de esta manera en mi gobierno y pensar que yo voy a permitirlo evidencia la absoluta desconexión de este funcionario con la realidad y con las directrices claras que he impartido.



¡EN MI GOBIERNO NADIE TIENE… pic.twitter.com/4zBnzIWaGd — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 15, 2026

El caso pone bajo escrutinio los requisitos académicos que debía cumplir para dirigir una entidad estatal que administra recursos destinados, entre otros fines, a financiar la salud.

De la Espriella también aprovechó el pronunciamiento para enviar una advertencia al resto de sus funcionarios. "¡En mi gobierno nadie tiene corona!", afirmó. Y añadió que todos permanecerán en periodo de prueba hasta el 7 de agosto de 2030, fecha en la que termina su mandato. El presidente justificó su decisión con una frase que apunta directamente al centro de la controversia: "No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético".

El pronunciamiento llegó después de los cuestionamientos de la senadora Jennifer Pedraza y de la investigación publicada por La Silla Vacía el 12 de noviembre: el medio reconstruyó cómo Vives obtuvo el título que necesitaba para asumir la presidencia de Coljuegos, un cargo para el que el manual de funciones exige formación de posgrado.

El verdadero milagro: un título de posgrado en 21 días.

Jaime Vives, director de @ColjuegosCo, pagó casi 15 millones de pesos (ver facturas) por un posgrado exprés para que @ABDELAESPRIELLA lo pudiera nombrar en su cargo.

Se matriculó el 18 de agosto y lo graduaron por… https://t.co/i3seu6aA4o — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 13, 2026

Una especialización en dos meses

Vives se matriculó en la especialización en Alta Gerencia de la Universidad del Magdalena en julio de 2026. El 19 de agosto, el Consejo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas aprobó el reconocimiento de 23 de los 26 créditos del programa, equivalentes al 88,46 % de la especialización. Para ello, el empresario presentó certificaciones de su experiencia laboral en cuatro compañías, en las que acumulaba 26 años de trayectoria.

En la práctica, solo tuvo que cursar una asignatura: Finanzas Sostenibles y Fintech. Pagó la matrícula el 27 de agosto y recibió el diploma el 8 de septiembre, menos de dos semanas después. El proceso completo, desde la inscripción hasta la graduación, tomó alrededor de dos meses, aunque la especialización está concebida para desarrollarse durante un año.

La senadora Pedraza cuestionó tanto la rapidez del trámite como el costo del título. "El verdadero milagro: un título de posgrado en 21 días", escribió el 13 de noviembre. Según su denuncia, Vives pagó cerca de COP 15 millones por el programa y obtuvo el diploma mediante un procedimiento que, además, no aparecía registrado como graduado en las consultas que realizó ante el Ministerio de Educación.

La Universidad del Magdalena defendió la validez del proceso. En respuestas conocidas por La Silla Vacía, explicó que la homologación se hizo mediante su Programa de Validación de Competencias y Reconocimiento de Saberes, un mecanismo institucional que permite reconocer conocimientos adquiridos por experiencia laboral y educación informal. La normativa, actualizada en mayo de 2025, autoriza homologar hasta el 90 % de los créditos de un programa.

El rector Pablo Vera sostuvo que el reconocimiento de los 23 créditos fue evaluado y aprobado por el Consejo de Facultad. Los tres restantes correspondían a la asignatura que Vives debía cursar. El decano Rafael García explicó que el estudiante presentó un ensayo y un ejercicio sobre un tema financiero, mientras que la directora de Posgrados, Silvia Burgos, defendió la modalidad de curso dirigido y señaló que más de 4.000 personas han acudido al programa.

Los vínculos detrás del nombramiento

La controversia también puso atención sobre las conexiones políticas y familiares de Vives. El empresario samario es familiar de Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, y cercano a De la Espriella desde la campaña presidencial. El vínculo se da por el matrimonio entre José Luis Vives Pinedo, hermano de Jaime Vives, y Tatiana Gutiérrez, hermana del actual presidente de la petrolera.

Vives había sido anunciado para llegar a Coljuegos en agosto, pero su hoja de vida solo fue publicada por la entidad el 11 de septiembre, tres días después de recibir el diploma. Finalmente, tomó posesión el 20 de octubre, mediante el nombramiento establecido en el Decreto 1430 de 2026.

La salida anunciada por De la Espriella ocurre menos de un mes después de su posesión y se suma a una serie de cambios en el gabinete: Vives es el funcionario número 18 que deja el Gobierno. Su caso también es el segundo en menos de tres días en el que una polémica termina con la salida de un integrante de la administración.

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