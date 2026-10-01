Debate del Presupuesto 2027: Minhacienda rechaza más recursos sectoriales y pide eficiencia

La discusión sobre el presupuesto general de la nación para el año 2027 continuó este jueves 1 de octubre en las plenarias citadas de Senado y Cámara, luego de que la cifra presupuestal de COP 634,9 billones fuera aprobada por las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas a mediados de septiembre.

En medio del debate por el Presupuesto de 2027, este jueves 1 de octubre el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se opuso a la petición de varios sectores de aumentar el presupuesto destinado a sus funciones.

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La administración del presidente Abelardo de la Espriella busca que se apruebe un presupuesto superior de casi COP 60 billones al del gobierno Petro que fue de COP 555,8 billones para el año 2026.

Además, el gobierno propuso ajustes adicionales al presupuesto a través de un proyecto de ley radicado ante el Congreso por el Ministerio de Hacienda. Dentro de estos ajustes está incluído un aumento de recursos por COP 2,7 billones para tratar los desafíos que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto y la crisis energética desprendida del fenómeno de El Niño.

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Se espera que las votaciones definitivas sobre el presupuesto se realicen en la semana del 13 al 16 de octubre para tener el monto aprobado antes del 19 de octubre.

El ministro Gómez Martínez anunció, ante quienes participaron del debate, que el Gobierno incorporó COP 700.000 millones para las universidades públicas y COP 2 billones para la salud. Según Hacienda, estos recursos estaban desfinanciados.

“Aquí me han pedido recursos para las universidades públicas. El Gobierno anterior dejó desfinanciada la universidad pública en COP 700.000 millones. ¿Me están diciendo que no quedó desfinanciado el presupuesto de salud? Ya hicimos la transferencia de COP 2 billones que le hacían falta”, afirmó el ministro.

También anunció que hay otras obligaciones sin financiar: COP 6,5 billones en pensiones, COP 9,6 billones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y hay faltantes COP 37 billones en el servicio de la deuda.

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También hizo referencia al Fondo del Magisterio que administra el sistema de seguridad social de los maestros (Fomag), según el ministro, este fondo presenta un déficit de COP 2,7 billones. La atención de un maestro cuesta más o menos COP 7,7 millones y el ministro Gómez lo comparó con lo que cuesta la atención por persona en el régimen general de salud: COP 2 millones.

Por último, sostuvo que no se trata únicamente de cuánto dinero debe recibir cada sector, sino “qué ocurre con esos recursos una vez son asignados y cuánto pierde el Estado por corrupción e ineficiencia”.

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