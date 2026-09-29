Demanda de energía en Colombia marca récord histórico por altas temperaturas

Según lo reportado por XM, en agosto la demanda de energía en Colombia fue de 7,696.79 GWh, lo que se traduce en un aumento de 6,75 % frente al mismo mes del año pasado. La potencia máxima del SIN en el mes de agosto de…

Seguir la evolución del consumo de energía en Colombia cobra especial relevancia en el contexto del fenómeno de El Niño. Las altas temperaturas han llevado a un mayor uso de equipos de ventilación y refrigeración, lo que a su vez incrementa la demanda y ejerce una mayor presión sobre el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

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Según lo reportado por XM, en agosto la demanda de energía en Colombia fue de 7,696.79 GWh, lo que se traduce en un aumento de 6,75 % frente al mismo mes del año pasado. La potencia máxima del SIN en el mes de agosto de 2026 fue de 12,683 MW, la cual se registró en el periodo 20 del jueves 27 de agosto.

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“Para el caso del mercado no regulado, la actividad comercial Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fue la que presentó mayor crecimiento de demanda de energía eléctrica durante agosto de 2026 con una variación de 7.14 %, lo que representa un crecimiento de 5.87 GWh respecto a agosto de 2025. Cabe resaltar que su participación en la demanda es de 4.13 %”, detalló XM.

Si se mira por regiones, la que más registró un aumento en su demanda fue Guaviare, con una variación de 12,30 %, lo que implicó un crecimiento de 0.89 GWh. En contraste, Caldas, Quindío y Risaralda tuvo el menor crecimiento en su demanda, con una variación de 1.23 % equivalente a un crecimiento de 3.01 GWh.

En el consumo residencial y pequeños negocios (mercado regulado) se presentó un crecimiento de 9.42 %, equivalente a 464.43 GWh y por su parte en el consumo de industria y comercio (mercado no regulado) se presentó un decrecimiento de -1.54 %, equivalente a -35.53 GWh.

El panorama parece volverse más complejo conforme avanzan los meses que cierran el año pues, en lo corrido de septiembre, se ha registrado la demanda máxima histórica del SIN, alcanzando un valor de 266.6 GWh-día.

“Durante agosto de 2026 se registraron anomalías positivas de temperatura, cercanas a 1 °C en promedio, de manera generalizada sobre gran parte del territorio nacional. Los mayores incrementos se observaron en la región Caribe, donde las anomalías alcanzaron valores cercanos a 2 °C, así como en los departamentos de Caquetá y Guaviare, con anomalías promedio del orden de 1,5 °C”, detalla XM.

El llamado, tanto a los hogares como a las empresas, es a ahorrar energía y agua en la medida de lo posible. Estas acciones ayudan a reducir la presión sobre el sistema y a mitigar el riesgo de que sea necesario adoptar medidas de racionamiento, especialmente ante la previsión de una temporada seca que podría extenderse hasta los primeros meses del próximo año.

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