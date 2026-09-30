Al mismo tiempo, la tasa de ocupación cayó de 58,4 % a 57,4 %, y el número de personas ocupadas pasó de unos 23,8 millones a 23,685 millones, una reducción de aproximadamente 126.000 trabajadores en un año.

Eso significa que, entre las personas que estaban participando en el mercado laboral, una proporción mayor estaba buscando trabajo sin encontrarlo.

La tasa de desempleo llegó a 9,4 % en agosto, frente al 8,6 % registrado en el mismo mes de 2025, según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

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Desempleo en Colombia sube a 9,4 %: la industria pierde terreno y el empleo público avanza

La caída del empleo tampoco fue uniforme. Las industrias manufactureras perdieron 240.000 ocupados, mientras agricultura y las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios también redujeron su número de trabajadores en 91.000 y 102.000, respectivamente.

En cambio, el comercio y reparación de vehículos, junto con administración pública, defensa, educación y salud, registraron aumentos en 150.000 y 96.000, respectivamente.

Hay además una tercera cifra que ayuda a entender el resultado: la tasa global de participación pasó de 63,9 % a 63,3 %. Es decir, también disminuyó la proporción de personas en edad de trabajar que estaban ocupadas o buscando empleo.

En conjunto, agosto dejó un mercado laboral con menos personas trabajando, una mayor tasa de desocupación y una participación algo menor. Pero la composición del empleo cambió de manera bastante más desigual de lo que sugiere el dato nacional.

La industria concentra la mayor pérdida

Las industrias manufactureras fueron la actividad que más restó a la variación del empleo. El número de ocupados pasó de unos 2,60 millones a 2,36 millones entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Son cerca de 240.000 personas menos trabajando en fábricas y otras actividades manufactureras.

También cayó el empleo en las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios. Pasó de 2,09 millones a 1,99 millones, unos 102.000 ocupados menos.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tuvo una reducción similar: de 3,1 millones a 3 millones.

El comercio y reparación de vehículos se movió en dirección contraria. Los ocupados aumentaron de 3,92 millones a aproximadamente 4 millones.

También crecieron las actividades agrupadas por el DANE como administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana. Pasaron de 3,02 millones a 3,12 millones de ocupados.

La caída nacional, por tanto, es el resultado de movimientos diferentes entre sectores. La industria explica una parte importante de la reducción, mientras otras actividades incorporaron trabajadores y amortiguaron el descenso.

El empleo público gana terreno

La composición también cambió cuando se mira la posición ocupacional.

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Los obreros y empleados del gobierno pasaron de 835.000 a 959.000 personas en un año. Son 124.000 trabajadores más.

Los empleados particulares aumentaron de unos 10,5 millones a 10,6 millones, más de 75.000 personas adicionales. El crecimiento del empleo público fue, así, aproximadamente 1,7 veces el registrado entre los empleados particulares.

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En otras posiciones hubo caídas importantes.

Los jornaleros o peones pasaron de 796.000 a 642.000 personas, una reducción de 154.000. El empleo doméstico cayó de 774.000 a 657.000, otras 117.000 personas menos.

El trabajo por cuenta propia también disminuyó: pasó de 9,96 millones a 9,90 millones, unos 56.000 ocupados menos.

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De manera que no se trata simplemente de que desaparecieran 126.000 empleos de manera homogénea. Hubo pérdidas fuertes en determinadas actividades y posiciones, mientras otras categorías crecieron.

Desempleo en las principales ciudades de Colombia

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas principales, la tasa de desocupación fue de 9,1 % en agosto, frente a 7,8 % un año antes. El aumento fue de 1,3 puntos porcentuales.

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La tasa de ocupación pasó de 61,5 % a 59,8 %, mientras la participación laboral bajó de 66,7 % a 65,8 %.

El resultado nacional cambia un poco cuando se mira el trimestre móvil.

Entre junio y agosto de 2026, la tasa de desempleo fue de 8,5 %, frente a 8,7 % en el mismo periodo de 2025. La tasa de ocupación pasó de 58,6 % a 58,7 %, y la participación se mantuvo en 64,2 %.

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Agosto mostró un deterioro frente a agosto del año pasado, mientras el promedio de los tres meses todavía presenta una tasa de desempleo ligeramente menor.

Quibdó y Bogotá están separados por 15,9 puntos

Las diferencias territoriales siguen siendo mucho mayores que el movimiento nacional.

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En el trimestre móvil junio-agosto, Quibdó tuvo una tasa de desocupación de 23,8 %. Cartagena registró 14,4 % y Sincelejo, 12,9 %.

En el otro extremo estuvieron Bucaramanga, con 7,3 %, Medellín, con 7,5 %, y Bogotá, con 7,9 %.

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La diferencia entre Quibdó y Bogotá fue de 15,9 puntos porcentuales. Dicho de una manera más cercana a la vida cotidiana: en Quibdó, casi una de cada cuatro personas que participaban en el mercado laboral estaba desocupada; en Bogotá, la proporción era aproximadamente de una de cada trece.

Más personas quedaron fuera de la fuerza laboral

Hay otro movimiento detrás de las tasas que también importa para entender agosto.

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El DANE contabilizó 15,15 millones de personas fuera de la fuerza de trabajo. Son quienes no estaban ocupados ni buscando empleo activamente, los conocidos "ninis".

Allí están, entre otros, quienes estudian, realizan oficios del hogar o tienen otras razones para no participar en el mercado laboral.

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Los oficios del hogar concentraron 8,17 millones de personas, el 53,9 % de este grupo. Un año antes eran 7,99 millones.

Los estudiantes fueron 3,55 millones, el 23,5 %, prácticamente el mismo nivel de agosto de 2025, cuando eran 3,56 millones.

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Esto ayuda a interpretar la caída de la participación laboral de 63,9 % a 63,3 %. Una persona que deja de buscar empleo ya no aparece como desempleada, pero tampoco entra en la cifra de ocupados: queda fuera de la fuerza laboral.

Por eso el aumento del desempleo a 9,4 % no cuenta por sí solo toda la historia de agosto. Hay 126.000 ocupados menos que hace un año, la tasa de ocupación bajó a 57,4 %, una mayor proporción de quienes participan está desempleada y, además, una parte de la población dejó de participar en el mercado laboral.

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El trimestre móvil todavía muestra una tasa de desempleo ligeramente inferior a la de un año atrás. Pero detrás de ese promedio hay una recomposición concreta: la industria perdió cerca de 240.000 trabajadores, mientras el comercio y varias actividades relacionadas con el Estado aumentaron su número de ocupados.

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