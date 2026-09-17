DIAN alerta a empresas por COP 1,28 billones en retenciones sin pagar

“En Bogotá se concentra más de la mitad de las declaraciones identificadas con 173.547 contribuyentes que tienen…

Son más de 330.700 las obligaciones de retención que no se han pagado, las cuales corresponden a 75.844 personas jurídicas (por COP 1,24 billones) y 2.680 personas naturales (por COP 36.000 millones).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó recientemente que hay más de COP 1,28 billones pendientes por recuperar producto de retenciones en la fuente que no han sido entregadas por las empresas responsables.

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“En Bogotá se concentra más de la mitad de las declaraciones identificadas con 173.547 contribuyentes que tienen pendiente un saldo superior a COP 602.616 millones. Le siguen: Medellín con 60.240 contribuyentes y COP 228.491 millones, Barranquilla 13.736 contribuyentes y COP 67.494 millones, Cartagena 8.220 contribuyentes y COP 43.032 millones y Bucaramanga con 9.926 contribuyentes por COP 37.363 millones”, detalla la dirección.

Se hace un llamado para que los representantes legales verifiquen el estado de sus obligaciones, se adopten las medidas necesarias para corregirlas, se presente nuevamente la declaración y se realice el pago de los valores adeudados, junto con los intereses y sanciones a los que haya lugar.

Es relevante que esto se realice de forma oportuna, pues permite evitar que la obligaciones siguen acumulándose, lo que podría derivar en intereses moratorios, sanciones y actuaciones administrativas de determinación y cobro, incluidas medidas cautelares.

Adicionalmente, el representante legal de una empresa que incumple en la consignación de las sumas retenidas o recaudadas puede tener implicaciones penales. El artículo 402 del Código Penal establece para el delito de omisión del agente retenedor o recaudador una pena de 48 a 108 meses de prisión y una multa equivalente al doble de las sumas no consignadas, dentro de los límites establecidos por la ley.

“La administración tributaria ha realizado ingentes campañas buscando que estos contribuyentes subsanen esta situación, mediante acciones como: envío de comunicados, mensajes de texto, llamadas, envío de recibos de pago y webinar.

Igualmente, la DIAN ha gestionado mandamientos de pago a 26.926 contribuyentes, notificado con oficio persuasivo penalizable a 27.255 contribuyentes, otorgado facilidades de pago a 1.784 y adelantado embargos a otros 35.500 contribuyentes”, concluyó la DIAN.

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