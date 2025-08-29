No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
DIAN alerta por estafa digital con páginas falsas de remates de vehículos

Una persona perdió más de $12 millones tras caer en un portal falso que suplantaba a la entidad.

Redacción Economía
29 de agosto de 2025 - 09:36 p. m.
Para evitar estafas con sitios web falsos que se parecen al de la DIAN, verifique siempre que usted se encuentra en la página web oficial de la entidad: www.dian.gov.co.
Foto: Analdex
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) advirtió sobre una modalidad de estafa digital en la que delincuentes suplantan su identidad institucional a través de páginas web falsas, como www.diancolombia.co, para ofrecer supuestos remates de vehículos.

Una vez conocida la situación, la DIAN reportó el portal fraudulento a las entidades estatales de ciberseguridad nacional, con el fin de que fuera bloqueado y de evitar que más personas resultaran afectadas

Según informó la entidad, un ciudadano ya denunció haber perdido más de $12 millones en esta estafa.

La DIAN no realiza remates de vehículos

De acuerdo con la entidad, los estafadores utilizan nombres, cédulas, correos electrónicos y números de celular falsos para dar apariencia de legalidad a las operaciones, presentándose como funcionarios de la DIAN.

La institución reiteró que no realiza ventas de vehículos, remates judiciales ni subastas a través de plataformas externas o redes sociales, por lo que cualquier oferta en este sentido constituye un fraude.

Recomendaciones a la ciudadanía

La DIAN recordó a los ciudadanos algunas medidas de prevención frente a intentos de fraude digital:

  • Verificar siempre que la dirección oficial sea www.dian.gov.co y desconfiar de páginas con nombres similares o terminaciones distintas.
  • No realizar pagos ni consignaciones sin confirmar la autenticidad de la oferta y la identidad del supuesto funcionario.
  • Tener precaución con ofertas demasiado atractivas o que presionan para tomar decisiones rápidas.
  • No compartir información personal o financiera por medios no oficiales.
  • Denunciar cualquier intento de fraude ante la Fiscalía General de la Nación o a través del CAI Virtual de la Policía Nacional

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

