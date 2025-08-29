DIAN alerta por estafa digital con páginas falsas de remates de vehículos

Para evitar estafas con sitios web falsos que se parecen al de la DIAN, verifique siempre que usted se encuentra en la página web oficial de la entidad: www.dian.gov.co. Foto: Analdex

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) advirtió sobre una modalidad de estafa digital en la que delincuentes suplantan su identidad institucional a través de páginas web falsas, como www.diancolombia.co, para ofrecer supuestos remates de vehículos.

Una vez conocida la situación, la DIAN reportó el portal fraudulento a las entidades estatales de ciberseguridad nacional, con el fin de que fuera bloqueado y de evitar que más personas resultaran afectadas

Según informó la entidad, un ciudadano ya denunció haber perdido más de $12 millones en esta estafa.

La DIAN no realiza remates de vehículos

De acuerdo con la entidad, los estafadores utilizan nombres, cédulas, correos electrónicos y números de celular falsos para dar apariencia de legalidad a las operaciones, presentándose como funcionarios de la DIAN.

La institución reiteró que no realiza ventas de vehículos, remates judiciales ni subastas a través de plataformas externas o redes sociales, por lo que cualquier oferta en este sentido constituye un fraude.

Recomendaciones a la ciudadanía

La DIAN recordó a los ciudadanos algunas medidas de prevención frente a intentos de fraude digital:

Verificar siempre que la dirección oficial sea www.dian.gov.co y desconfiar de páginas con nombres similares o terminaciones distintas.

No realizar pagos ni consignaciones sin confirmar la autenticidad de la oferta y la identidad del supuesto funcionario.

Tener precaución con ofertas demasiado atractivas o que presionan para tomar decisiones rápidas.

No compartir información personal o financiera por medios no oficiales.

Denunciar cualquier intento de fraude ante la Fiscalía General de la Nación o a través del CAI Virtual de la Policía Nacional

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.