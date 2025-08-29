DIAN alerta por estafa digital con páginas falsas de remates de vehículos

Escucha este artículo
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) advirtió sobre una modalidad de estafa digital en la que delincuentes suplantan su identidad institucional a través de páginas web falsas, como www.diancolombia.co, para ofrecer supuestos remates de vehículos.
Una vez conocida la situación, la DIAN reportó el portal fraudulento a las entidades estatales de ciberseguridad nacional, con el fin de que fuera bloqueado y de evitar que más personas resultaran afectadas
Según informó la entidad, un ciudadano ya denunció haber perdido más de $12 millones en esta estafa.
La DIAN no realiza remates de vehículos
De acuerdo con la entidad, los estafadores utilizan nombres, cédulas, correos electrónicos y números de celular falsos para dar apariencia de legalidad a las operaciones, presentándose como funcionarios de la DIAN.
La institución reiteró que no realiza ventas de vehículos, remates judiciales ni subastas a través de plataformas externas o redes sociales, por lo que cualquier oferta en este sentido constituye un fraude.
Recomendaciones a la ciudadanía
La DIAN recordó a los ciudadanos algunas medidas de prevención frente a intentos de fraude digital:
- Verificar siempre que la dirección oficial sea www.dian.gov.co y desconfiar de páginas con nombres similares o terminaciones distintas.
- No realizar pagos ni consignaciones sin confirmar la autenticidad de la oferta y la identidad del supuesto funcionario.
- Tener precaución con ofertas demasiado atractivas o que presionan para tomar decisiones rápidas.
- No compartir información personal o financiera por medios no oficiales.
- Denunciar cualquier intento de fraude ante la Fiscalía General de la Nación o a través del CAI Virtual de la Policía Nacional
