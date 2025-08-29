Daviplata se cae en plena quincena: ¿qué responde el banco?

Imagen de referencia. Foto: Portafolio

La mañana de este viernes 29 de agosto comenzó con una sorpresa amarga para millones de colombianos. La aplicación Daviplata, usada por más de 19 millones de personas en el país, presentó fallas prolongadas justo en pleno día de pago de nómina.

Lo que en otro momento podría haber sido un percance técnico aislado, se transformó en tendencia en redes sociales.

Usuarios reportaron que desde la noche anterior no podían hacer transferencias, recibir dinero ni pagar compras básicas, situación crítica en un día en que muchos trabajadores dependen de su salario para cumplir obligaciones inmediatas.

Igual ustedes ya están agarrando la maña de Bancolombia amarrar la plata con sus caídas derrepentes y retenerle a uno la plata de nada sirve tantos ingenieros que tiene y ninguno soluciona la caída de la plataforma — Daniel Hernandez (@danielhdz1026) August 29, 2025

¿Qué responde el banco?

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la plataforma confirmó el problema y aseguró que su equipo trabaja para restablecer el servicio:

¡Hola ! actualmente estamos en mantenimiento, todo nuestro equipo nuestro DaviPlata se encuentra trabajando para restablecer el servicio de la app lo antes posible, agradecemos tu comprensión. — DaviPlata (@DaviPlata) August 29, 2025

Sin embargo, el anuncio no trajo certezas sobre cuándo volverá a funcionar con normalidad, lo que mantiene la incertidumbre entre millones de usuarios que dependen de la billetera digital no solo para pagos cotidianos, sino también para subsidios, transferencias y operaciones de bajo costo.

Algunos reportaron más de 12 horas sin servicio, desde la noche de ayer. Otros señalaron que este tipo de caídas “ya no son una novedad” y cuestionaron la estabilidad de la plataforma en momentos críticos.

Incluso hubo quienes advirtieron sobre la imposibilidad de comprar medicamentos, alimentos o pagar transporte.

Daviplata, junto a otras billeteras digitales como Nequi o Movii, ha transformado la manera en que millones de colombianos manejan su dinero diario.

En especial en sectores con baja bancarización, una caída de horas equivale a quedar “desconectados” del sistema financiero.

